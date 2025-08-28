Под Белгородом при артиллерийском обстреле погиб боец теробороны

В поселке Малиновка Белгородского района Белгородской области в результате артиллерийского обстрела погиб боец теробороны, командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, сослуживцы оказали раненому первую помощь и отправили его в Октябрьскую райбольницу. Он скончался по дороге в медучреждение.

Господин Гладков уточнил, что Михаил Терехов будет посмертно представлен к государственной награде. А также выразил соболезнования его жене и двум детям.

Накануне в результате атаки FPV-дрона по автомобилю в Валуйском округе Белгородской области один человек погиб и один пострадал.

Алина Морозова