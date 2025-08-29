В Адыгее спрос на лекарства для щитовидной железы вырос на четверть в 2025 году

Жители Адыгеи на препараты для лечения заболеваний щитовидной железы в первом полугодии 2025 года потратили 3,6 млн руб., что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении продажи таких лекарств выросли на 25% — до 22,2 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ввиду развития информационных систем стало популярно создавать медицинские блоги, делиться информацией со всеми желающими. В результате у населения появляется повышенный интерес к своему здоровью. Люди чаще, без обращения на первичную консультацию, сдают анализы, по результатам которых уже приходят к специалисту. Также благодаря ежегодным диспансеризациям и медицинским осмотрам растет выявляемость заболеваний»,— комментирует врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» в Краснодаре Мария Морева.

Также, по словам врача, проблема обнаруживается в процессе подготовки к планируемой беременности, включая ЭКО. «В последние несколько лет контроль за тиреотропным гормоном (гормон, который вырабатывается гипофизом и регулирует работу щитовидной железы. — “Ъ-Кубань”) осуществляется всем беременным в первом скрининге»,— уточняет эксперт.

Причины развития заболеваний щитовидной железы — в большинстве случаев — аутоиммунные процессы, которые приводят к разрушению тканей этого органа. Также к развитию, например, гипотиреоза можно отнести послеоперационные состояния.

Заболевания щитовидной железы, в частности, гипотиреоз, ухудшают качество жизни из-за физических и психологических симптомов. «Несвоевременное лечение может привести к серьезным осложнениям, а в тяжелых случаях — к микседематозной коме, угрожающей жизни. Профилактика заболеваний щитовидной железы включает в себя нормализацию режима сна и отдыха, модификацию образа жизни (добавление в свой режим дня физических нагрузок, и это не обязательно ненавистные упражнения в зале с тренажерами), рациональное питание, введение в рацион йодированной соли, морепродуктов, рыбы и орехов. Также не забываем про управление стрессом. И самое главное — регулярные медицинские осмотры у врача-эндокринолога»,— рассказала Мария Морева.

Маргарита Синкевич