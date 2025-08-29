ВТБ ведет договорное оформление продажи «Камелии» в Сочи

ВТБ до конца 2025 года намерен реализовать часть непрофильных активов в гостинично-торговом сегменте, сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, конкурс по сочинской «Камелии» завершен, в настоящее время оформляются договоры, остальные процедуры еще продолжаются.

В августе ВТБ сообщил о продаже отеля «Камелия» за 10 млрд руб., покупателем стала компания «Правильные решения». Глава банка Андрей Костин ранее отмечал, что в течение ближайших пяти лет ВТБ намерен полностью выйти из непрофильных активов в связи с ужесточением регулирования со стороны ЦБ.

Весной текущего года Пьянов также заявлял, что банк планирует реализовать иммобилизованные активы на сумму в несколько десятков миллиардов рублей, включая гостиницу в Сочи и залоговое имущество БМ-Банка.

Вячеслав Рыжков