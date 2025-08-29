Проекты двух комплексов по переработке отходов на Кубани проходят экспертизу

Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза» рассматривает проектную документацию комплексов по переработке отходов «Запад» и «Восток», которые планируется возвести в Анапе и Армавире. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Еще три проекта — «Север», «Центральный» и «Ресурс» — находятся на стадии разработки. По комплексу «Юг» ведется оформление земельного участка, а на объекте в станице Динской уже идут строительно-монтажные работы. Инвесторами выступают компании «Экоцентр» и «Мусороуборочная компания». Все семь комплексов предполагается реализовать в период с 2026 по 2029 годы.

Региональная программа по обращению с отходами до 2030 года, утвержденная в августе, предусматривает финансирование в объеме 36,8 млрд руб., из которых наибольший объем — около 20 млрд руб. — запланирован к освоению в 2026 году.

Вячеслав Рыжков