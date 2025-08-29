Под Геленджиком площадь лесного пожара выросла до 42,4 га

Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла с 32 до 42,4 га. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для тушения огня задействовано 539 человек и 78 единиц техники. Пожарные ликвидируют четыре очага возгорания: Красная Щель (12 га), Грекова Щель (14,5 га), Темная Щель (13 га) и локализованный очаг в селе Береговое (2 га).

Огнеборцы потушили первый очаг в селе Криница, площадь которого составляла 0,9 га.

Алина Зорина