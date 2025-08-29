«Вирус никуда не ушел, он учится сосуществовать с нами»

Число случаев заражения новым штаммом коронавируса «Стратус» увеличивается с каждым днем. Цифры растут на протяжении четырех недель, и дальше будет только больше, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. Управляющий медицинской лабораторией CL LAB Иван Аргатенко считает, что опасности масштабной эпидемии пока нет, но игнорировать растущую заболеваемость не стоит.



Иван Аргатенко

«Ситуация в Краснодарском крае развивается в общероссийском тренде: мы фиксируем рост числа случаев COVID-19, ассоциированных с новыми субвариантами, включая так называемый “Стратус” (линия KP.2). Однако говорить о классической эпидемии в том смысле, в каком мы ее понимали в 2020–2021 годах, преждевременно. Скорее, мы имеем дело с ожидаемой сезонной волной, обусловленной высокой контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым.— “Ъ-Кубань”) нового штамма и естественным ослаблением популяционного иммунитета у части населения после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания.

Главная особенность Краснодарского края — его курортный статус и высокая миграционная нагрузка. Летний сезон традиционно создает условия для более интенсивного обмена вирусами не только внутри региона, но и со всей страной и зарубежьем. Это всегда был фактор риска, который, однако, не приводит к катастрофическим сценариям благодаря накопленному коллективному иммунитету. Госпитализации и тяжелые случаи, по нашим данным, остаются на контролируемом уровне и не создают чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения. Вероятность резкого всплеска, сравнимого с дельта-волной, сейчас оценивается как низкая, но игнорировать рост случаев нельзя.

“Стратус”, как и другие потомки “Омикрона”, демонстрирует эволюцию вируса в сторону большей заразности, но меньшей патогенности для большинства людей. Заболевание все чаще протекает по типу сезонной ОРВИ, а классические симптомы “классического ковида” (такие как потеря обоняния и вкуса) стали встречаться реже.

Преобладающие симптомы: боль и першение в горле, насморк, заложенность носа, чихание, головная боль, слабость, реже — повышение температуры до субфебрильных значений (37–37,5 °C).

Ключевое отличие: заболевание может маскироваться под обычную простуду, что приводит к его недооценке и несвоевременной изоляции, что и fuels ЭТО ЧТО? рост заражений.

Основная опасность по-прежнему заключается не в самом факте заражения, а в риске развития осложнений у уязвимых групп населения. Самыми тяжелыми последствиями остаются вирусные пневмонии, обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем), а также долгосрочные постковидные симптомы (long COVID) — астения, когнитивные нарушения («мозговой туман»), одышка.

Группы риска принципиально не изменились с начала пандемии, и именно на их защиту должны быть направлены основные усилия. Это пожилые люди (старше 65 лет), люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ, иммунодефицитные состояния), невакцинированные и те, кто не ревакцинировался более года, беременные.

В новой реальности, когда COVID-19 становится эндемичным, профилактика должна быть разумной.

Во-первых, вакцинация и ревакцинация — по-прежнему краеугольный камень защиты от тяжелого течения. Всем, особенно из групп риска, необходимо проверить свой вакцинальный статус и при необходимости, проконсультировавшись с врачом, пройти ревакцинацию адаптированными вакцинами.

Во-вторых, важно соблюдать гигиену: ношение масок в людных местах (транспорт, торговые центры, поликлиники) — эффективная мера защиты. Не забывайте о мытье рук и использовании антисептиков.

В-третьих — ответственное поведение. При появлении любых респираторных симптомов оставайтесь дома, ограничьте контакты, особенно с людьми из групп риска, и обязательно сделайте тест на COVID-19. Это критически важно для разрыва цепочек передачи.

В-четвертых, необходимо укреплять иммунитет. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, физическая активность и проветривание помещений — универсальные советы, которые поддерживают общую резистентность организма к любым инфекциям.

Новая волна — не повод для паники, но повод для повышенной внимательности и ответственности. Вирус никуда не ушел, он учится сосуществовать с нами, а наша задача — использовать все доступные инструменты, чтобы это сосуществование было максимально безопасным, особенно для самых уязвимых».