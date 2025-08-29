Коварный кавер

Парламент Крыма рекомендовал муниципалитетам запретить воспроизведение на открытых площадках песен, созданных авторами-иноагентами, а также гражданами недружественных государств. С такой инициативой выступил спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, культурное пространство необходимо «очистить от предателей» и поддержать артистов, которые «остались со своей страной». Юристы считают, что такая мера выходит за рамки полномочий муниципалитетов и может противоречить конституционной норме о свободе слова.



В Госсовете Республики Крым рекомендовали муниципалитетам ввести запрет на воспроизведение на открытых площадках произведений, созданных иноагентами. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Аналогичные ограничения предлагается распространить и на творчество граждан недружественных государств. Уличным артистам советуют отказывать в согласовании выступлений, если в репертуаре присутствуют такие композиции.

Господин Константинов отметил, что в ближайшее время парламент вынесет инициативу на рассмотрение Совета муниципальных образований. Он подчеркнул необходимость «очистить культурное пространство от предателей» и поддержать артистов, которые, по его словам, «остались со своей страной».

В случае утверждения рекомендации уличным музыкантам могут отказать в согласовании выступлений, если в их репертуаре будут присутствовать запрещенные композиции.



Ранее крымские депутаты подготовили обращение в Госдуму с предложением закрепить аналогичные ограничения на федеральном уровне.

Юристы отмечают, что такая мера вызывает вопросы с точки зрения права. Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко указывает, что содержательные запреты в сфере культуры относятся к федеральному регулированию. «Муниципалитеты могут задавать порядок использования публичных пространств — время, место, требования к шуму,— но не вводить ограничения, зависящие от авторства произведений»,— пояснил он. По словам эксперта, подобные инициативы сопряжены с риском выхода за пределы полномочий местных властей и коллизией с конституционной нормой о свободе слова.

Кроме того, отмечает господин Остапенко, остается неясным, как трактовать кавер-версии, совместные релизы и произведения, созданные до признания автора иноагентом.

Практическая реализация запрета осложняется еще и тем, что уличные выступления не всегда требуют согласования с властями.

В то же время эксперт не исключает, что инициатива может быть поддержана в Госдуме. «Последовательно ужесточаются правила для иноагентов, поэтому, несмотря на правовые сложности, принятие ограничительных норм в том или ином виде возможно»,— считает он.

Уличный гитарист из Симферополя на условиях анонимности рассказал «ЪКубань», что считает запрет чрезмерным: «Мы часто играем каверы на популярных исполнителей — иногда даже не задумываешься, есть ли у автора какой-то особый статус. Получается, что под удар может попасть любая песня. Для нас это риск потерять часть репертуара, а для зрителей — меньше свободы выбора. Люди приходят на площадь или на набережную, чтобы услышать знакомые мелодии, спеть вместе. Если список запрещенных будет расти, атмосфера может сильно измениться».

По его словам, артисты в таком случае окажутся перед выбором — либо полностью переходить на авторские песни, которые не всегда находят отклик у публики, либо искать «нейтральный» материал, не вызывающий вопросов у проверяющих. «В итоге пострадает не только музыкант, но и сама городская среда: концерты станут менее разнообразными, а уличное искусство — более формальным»,— резюмировал музыкант.

Богдан Кобец