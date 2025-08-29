Кубань вошла в число регионов с большим выбором качественных подержанных авто

В первой половине 2025 года на «Авто.ру Бизнес» лидерами по доле привлекательных для покупки автомобилей с пробегом стали Москва и Московская область — 22,5%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 20%, Татарстан — 18,3%, Краснодарский край — 18% и Ставропольский край — 17,8%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В исследовании учитывались машины не старше семи лет с пробегом до 150 тыс. км, не более трех владельцев и одно ДТП в истории. За год доля таких автомобилей снизилась с 19,2% до 18,1%

«В регионах с высокой покупательской способностью владельцы чаще расстаются с хорошими авто ради новых моделей. Выгодные предложения исчезают очень быстро — за считаные дни или часы»,— отметил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

Наименьший выбор качественных авто на вторичном рынке зафиксирован в Ярославской (12,1%), Курской (12%), Тверской (11,9%) и Псковской (10,9%) областях.

Если расширить критерии до машин до 15 лет с пробегом до 200 тыс. км и до четырех владельцев, почти 41% предложений на Авто.ру подходят под параметры «интересно для покупки». Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение доли таких автомобилей.

Анна Гречко