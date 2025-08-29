Бессрочный переход

Переход на новую систему высшего образования должен быть «планомерным», заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании в Санкт-Петербургском горном университете. Никаких точных дат, когда все российские вузы перейдут на национальную модель и откажутся от понятия «бакалавр», в этот раз министр не называл. Напротив, Валерий Фальков заявил, что переход заключается не в смене вывесок, а в решении проблем, которые есть в системе образования.

«Длинный стол все-таки у них… не видно ничего»,— переговаривались между собой гости совещания.

За длинным столом в конференц-зале Горного университета поговорить о судьбе национального образования собрались ректоры российских вузов. В роли главных спикеров выступили глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков и ректор Горного Владимир Литвиненко. За всеми собравшимися с высоту наблюдала императрица Екатерина II, чей портрет висел позади сидящих на трибуне.

Владимир Литвиненко, выступая первым, призвал ректоров университетов говорить открыто и прямо, как есть: не заниматься самобичеванием, но и не сглаживать углы.

«Нужно учитывать особенности, которые сегодня происходят в стране. А в стране реально идет война, есть фронт и должен быть тыл. В этой связи нам нужно переосмыслить и взглянуть на образование иными глазами и иным взглядом. И настроить на это наших преподавателей. Вся система образования — это основа основ нашей суверенизации. Без профессионального инженера худо-бедно и на фронте, и в тылу, и на производстве. Это надо понимать и что-то с этим надо делать»,— начал совещание господин Литвиненко.

Переосмысливать устоявшуюся Болонскую систему образования, которая действовала в стране с 2003 года, российское правительство решило после начала военной операции на территории Украины. В 2023 году президент Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по переходу на национальную модель. Она предусматривает два уровня высшего образования: базовое и специализированное. В зависимости от специальности срок обучения на первой ступени будет варьироваться от четырех до шести лет, на второй — от одного года до трех лет.

Участниками эксперимента стали шесть вузов: московские МПГУ, МАИ и МИСиС, Балтийский федеральный, Санкт-Петербургский горный и Томский государственный университеты. Однако, как выразился Валерий Фальков во время совещания, «с головой ушел в это все», то есть в создание и применение новой системы, только Горный. Остальные участники «пилота» пока прощупывают почву. Впрочем, уже на совещании некоторые вузы выразили желание также окунуться в новую систему «с головой».

Валерий Фальков заявил, что «никакого отрицания, страха, либо критики» со стороны российских и иностранных абитуриентов в министерстве не зафиксировали. В пилотном проекте на начало нового учебного года участвуют около 3% студентов от общего количество всех получающих высшее образование. В этом году по программе пилотного проекта было установлено 11,3 тыс. бюджетных мест. На специальности базового высшего образования средний балл вырос на 2 пункта — до 78,6, озвучил данные замминистра Дмитрий Афанасьевич.

«Первый большой этап пилота, как мне кажется, завершился. У нас впереди новый этап: мы ведем речь о масштабировании проекта. Если вы оцениваете эксперимент положительно, то, коллеги, давайте со следующего года тогда принимать ответственное решение и заходить в него полностью»,— продолжал господин Фальков.

По словам министра, большое количество вузов выражают готовность стать участниками «пилота». Идею увеличить число участников эксперимента в июле поддержал президент Владимир Путин. «Постепенное подключение университетов нам нравится больше, чем одномоментный переход от "пилота" сразу на всю систему. Эксперимент может быть успешным, а внедрение на систему в целом — пройти по-разному»,— объяснил Валерий Фальков.

На совещании о желании присоединиться к пилотному проекту заявила директор Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) Анна Тышецкая. По ее словам, "Вышка" сегодня пересматривает подход к образовательным процессам и уже давно реализует программы, по которым студенты учатся пять лет.

В этот раз дату перехода всех университетов на национальную модель образования Валерий Фальков называть не стал. Хотя еще в июле замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев анонсировал, что это состоится в 2027 году. Еще раньше Валерий Фальков заявлял, что с 1 сентября 2026 года российские вузы начнут набор студентов уже по обновленным стандартам высшего образования. Впрочем, от понятия «бакалавр» планировали отказаться уже в этом году, однако этого не произошло. На совещании господин Фальков заявил, что изменения должны заключаться не в смене «вывесок», то есть не в изменении понятий, а в решении проблем российского высшего образования.

Отдельный блок выступления Валерий Фальков посвятил магистратуре, заявив, что она свою функцию не выполняет: по его мнению, выпускники поступают ради диплома, а не для получения углубленных профессиональных знаний. «Я хочу обратить внимание ректоров вузов смотреть на качество тех людей, кого вы принимаете на места. Заполнение бюджетных мест, в том числе сотрудниками университета, только для того чтобы показать учредителю, что контрольные цифры приема выполнены,— это не та магистратура, которая задумывалась изначально»,— пожурил собравшихся ректоров министр образования. Министерство в этом году детально проанализирует, кого на эту ступень образования зачислили университеты — участники пилота, а также некоторые другие вузы, завершил выступление Валерий Фальков.

Отчитаться об итогах эксперимента к трибуне вызвали ректоров вузов. Каждому из них отвели на выступление семь минут. Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский решил отреагировать на слова Валерия Фалькова молниеносно — и сразу же заявил, что вуз готов к полному системному переходу со следующего года. Однако для этого может потребоваться пересмотр финансирования, заключил господин Галажинский.

Ректор Московского авиационного института Михаил Погосян отметил, что вуз перевел все свои программы на новые уровни образования — базовый и специализированный — с этого учебного года.

Последним к трибуне вышел Владимир Литвиненко. Ректора Горного ограничивать во времени никто не решился, поэтому его речь длилась раза в два дольше чем выступления коллег. Господин Литвиненко раскритиковал нынешнее школьное образование и заявил, что высшее образование — это главная основополагающая на всю жизнь.

Пока Владимир Литвиненко выступал, несколько парнишек в форме Горного — скорее всего, студенты — расставляли пакеты с подарками возле кресел ректоров университетов. Заметив это, господин Литвиненко посоветовал хранить «пакетики»: «Там все натуральное: золото, платина и серебро. Храните» (ректорам подарили книгу «Золотые имена России».— «Ъ-СПб»).

Завершил совещание Валерий Фальков: «Очевидно, что вторая половина 2025-го и начало 2026-го ознаменуют собой переломный момент. У нас достаточно понимания, чтобы двигаться вперед. В целом, картина того, что необходимо делать, сформирована. Но переход от пилота к изменению целой системы должен быть планомерным… Не надо считать, что мы серые и убогие и не можем сделать шаг вперед и свою уникальную национальную систему высшего образования сформировать, исходя из наших интересов. Речь не идет о том, чтобы все разрушить до основания, а опираясь на то, что имеем, отсечь лишнее, привнести новое и двигаться вперед».

Закончив выступление, министр поздравил Владимира Литвиненко с прошедшим днем рождения: ректору Горного вручили две книги и ведомственную медаль Минобрнауки — медаль имени Ушинского.

