Минобрнауки планирует перевести российские вузы на новую модель к 2027 году

В среду, 9 июля, выступая в Госдуме, замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев анонсировал переход российских вузов на новую модель высшего образования в 2027 году.

Работа над ее обновлением, напомним, ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки сообщило об отказе от так называемой Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. Эксперимент должен завершиться к 2026 году. «Первый пилотный опыт показал высокую эффективность новых программ»,— сказал Дмитрий Афанасьев, выступая на заседании думского комитета по науке и высшему образованию.

О концепции новой системы образования глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказывал зимой 2025 года (см “Ъ” от 16 февраля). Внести соответствующие поправки к закону «Об образовании» на рассмотрение Госдумы планируется в четвертом квартале 2025 года. Сейчас, по словам Дмитрия Афанасьева, «идет детальное обсуждение» поправок, в том числе в сообществе ректоров вузов.

Полина Мотызлевская