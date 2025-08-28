Кубанский чиновник отсудил у пенсионерки тысячу рублей за комментарий в соцсети

Приморско-Ахтарский районный суд взыскал с 80-летней пенсионерки Маргариты Белых 1 тыс. руб. в пользу главы района Максима Бондаренко за ее комментарий в соцсети «врет как дышит». Материалы дела опубликованы на сайте суда.

В иске Максим Бондаренко указал, что пенсионерка разместила несколько порочащих его комментариев в соцсети. Чиновник потребовал удалить сообщения и выплатить компенсацию.

В ходе судебного заседания Маргарита Белых заявила, что ее высказывания представляли собой не утверждение, а сравнение. Подсудимая пояснила, что использовала лексическую выразительность и стилистический прием речи.

Суд постановил удалить комментарии пенсионерки и взыскать с нее 1 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Маргарита Белых подавала апелляционную и кассационную жалобы, однако соответствующие инстанции оставили решение без изменений.

