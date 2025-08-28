Фестиваль электронной музыки, Baby Melo и шоу «пельменей»

В последние дни лета жители и гости Сочи смогут посетить концерт классической музыки, насладиться звуками фортепиано на закате или оторваться на фестивале электронной музыки, который пройдет в горах. В кино в эти дни покажут семейную комедию и боевик. Кроме того, с новой развлекательной программой на курорт приехали популярные юмористы. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник "Шоу Уральские пельмени" Вячеслав Мясников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Участник "Шоу Уральские пельмени" Вячеслав Мясников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Где послушать музыку

29 августа в 18:00 в джаз клубе «Хоста Спот» состоится концерт «Sunset Piano. Фортепиано на закате. Музыка Пэта Метени и Баха». Гости смогут насладиться закатом у моря под мировые шедевры в авторском исполнении.

Стоимость билета — от 1500 руб. (0+)

29 августа в 19:00 в зале органной и камерной музыки имени Дебольской пройдет сольный концерт юного сочинского пианиста Владимира Рублева. Музыкант учится в 8-м классе Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Для сочинской публики пианист исполнит фортепианную версию Ф. Бузони знаменитой органной Токкаты и фуги ре минор И. С. Баха, сонаты Л. ван Бетховена и С. Прокофьева. Также прозвучат романтические сочинения К. Сен-Санса и Ф. Шуберта в концертной обработке Ф. Листа. Завершит выступление пианист Концертной парафразой П. Пабста на темы из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Стоимость билета — от 300 руб. (0+)

30 августа в 18:00 в «Зеленом театре» выступят два представителя новой школы российского рэпа — грузинский реп-исполнитель Baby Melo и elyaplugg. Они работают в жанре хип-хопа, трэпа, делая отсылки к уличной культуре и мичиган-репу в своих треках.

Стоимость билета — от 1350 руб. (16+)

30 августа в 18:00 в Летнем театре имени Фрунзе состоится мультимедийное музыкальное шоу «Симфония Гарри Поттер». Окунитесь в волшебный мир культового фэнтези вместе с оркестром России — HighTime Orchestra. Музыка оскароносного композитора Джона Уильямса буквально оживет на ваших глазах.

Стоимость билета — от 1600 руб. (6+)

Вверх

Что смотреть в кино

29 августа в кинотеатрах Сочи покажут комедию «Семейный призрак». Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную «однушку». Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную «трешку» на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живет самый настоящий призрак.

30 августа в кинотеатрах «Кино Море Молл» и Sity Stars покажут боевик «Диспетчер».

Брокер, заключающий выгодные сделки между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент, случайно узнавший тайну большой корпорации, обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

29 августа в 19:00 в ледовом дворце «Айсберг» пройдет шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». «Ледовое шоу “Аленький цветочек” — это волшебное сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий, магия, рожденная на льду»,— сказано в описании. В проекте принимает участие целая плеяда талантливых фигуристов, олимпийских чемпионов и призеров международных соревнований.

Дети до трех лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (на коленях у родителей).

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

30 августа в 20:00 в Зимнем театре состоится шоу-программа Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова «Ваши пельмени». В шоу включены как самые любимые вами номера, так и абсолютно новые.

Стоимость билета — от 5500 руб. (6+)

31 августа в 12:00 состоится фестиваль электронной музыки Rosa Beach Club. Диджеи, перформансы, фудтраки и шоу танцев — ждут ценителей электронной музыки. В программе выступления — Aiwaska, Alessa Khin, Ninelya & Dj Fire Lady.

Стоимость билета — от 2000 руб. (18+)

Вверх