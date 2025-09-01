Академия Рекламы Кирилла Башкатова готовится праздновать юбилей

Скоро Академия Рекламы отметит свой юбилей. Год как школа получила федеральную образовательную лицензию, пройдя детальные проверки Министерства образования. Государственная аккредитация официально признала программу Академии как систему с практическими инструментами, которые реально работают и применимы в деле.

Кирилл Башкатов и его команда

Фото: Кирилл Башкатов Кирилл Башкатов и его команда

Фото: Кирилл Башкатов

В этом году Академия Рекламы Кирилла Башкатова готовится отметить юбилей. За время работы академия выпустила свыше тысячи студентов, средний доход которых сегодня составляет от 100 тыс. руб. ежемесячно. Какие профессии можно освоить в академии и как устроен процесс обучения — в кратком обзоре.

Всегда в тренде

Некоторые ученики, после прохождения обучения по специальности закупщик рекламы в телеграм становятся комплексными маркетологами, автоворонщиками, архитекторами чат-ботов и руководителями отделов трафика.

Основатель проекта Кирилл Башкатов, который занимается стратегическим планированием развития бизнеса, применяет индивидуальный подход к каждому студенту. На еженедельных планерках с отделом обучения он анализирует программу и регулярно ее совершенствует. За последние три года она изменялась более восьми раз — Академия Рекламы ставит цель давать студентам только самые свежие инструменты и самую качественную методологию.

Поддержка учеников 24/7

Каждый ученик имеет персональный трекер успехов, который формируется на основе еженедельных отчетов. Школа анализирует объем выполненной работы, возникшие трудности и детально разбирает каждую ситуацию. При необходимости ученики могут отправить скриншот переписки и получить рекомендации по выстраиванию диалога.

Академия поддерживает учащихся в закупках от составления договора до итоговой отчетности. Кирилл Башкатов присутствует в каждом чате, контролируя прогресс студентов и работу наставников. В отдельных случаях он лично участвует в созвонах для разбора сложных кейсов. Также руководитель принимает решения о предоставлении тестовых проектов как полноценной стажировки.

Лицензированная программа обучения

18 октября 2024 Академия Рекламы получила федеральную образовательную лицензию, успешно пройдя проверки Министерства образования РФ. Государственная аккредитация официально признала программу учебного заведения как систему с практическими инструментами, которые реально работают.

Сегодня Академия Рекламы — одна из первых лицензированная школа по закупке рекламы в Telegram и один из лидеров по количеству результативных выпускников. Это значит, что именно специалисты Академии управляют наибольшим числом рекламных бюджетов на рынке. В планах — масштабировать проект в соответствии с ростом бизнеса, внедрять новые механики и актуальные инструменты, чтобы и дальше оставаться одной из лучших школ.

