Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 30–31 августа
28 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых японский триллер, снятый по мотивам одноименной видеоигры, «Выход 8» и итальянская мелодрама «Родственные души». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Выход 8
- Режиссер: Гэнки Кавамура
- В ролях: Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ, Нана Комацу
- Жанр: триллер / Япония / 95 мин.
- В прокате: с 28 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «блуждания по переходу становятся метафорой сомнений и страха перед принятием важного решения, обещающего изменить всю жизнь героя. Пожалуй, для игры этот аспект необязателен, но фильму он, несмотря на некоторую прямолинейность изложения, придает дополнительное измерение и позволяет выйти за пределы одного узкого коридора».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Квест в конце тоннеля».
Родственные души
- Режиссер: Валерио Мастандреа
- В ролях: Валерио Мастандреа, Долорес Фонци, Лино Муселла, Джорджо Монтанини, Джастин Коровкин, Барбара Ронки
- Жанр: драма, фэнтези / Италия / 87 мин.
- В прокате: с 28 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, как и его персонажи, как будто пребывает в некоем пространстве между абсурдизмом и реализмом, абстракцией и конкретикой, меланхолией и легкой ироничной отстраненностью, мелодрамой и философским эссе на вечные темы. Что происходит с человеком, покидающим этот мир, и с миром, остающимся после него? Как смириться с потерей? Как суметь вовремя отпустить?».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Вопреки жизни и смерти».
Операция «Наполеон»
- Режиссер: Оскар Тор Аксельссон
- В ролях: Вивиан Олафсдоуттир, Джек Фокс, Иэн Глен, Вотан Вильке Меринг, Оулавюр Дарри Оулафссон, Атли Оскар Фьяларссон
- Жанр: боевик, триллер, приключения / Исландия, Германия / 102 мин.
- В прокате: с 28 августа
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Молодая исландская юристка Кристин оказывается втянутой в водоворот международного заговора после того, как ее обвинили в убийстве, которого она не совершала. Единственный шанс выжить — раскрыть секрет старого немецкого самолета времен Второй мировой войны, недавно обнаруженного в результате таяния одного из крупнейших ледников Исландии».
Семейный призрак
- Режиссер: Александр Бабаев
- В ролях: Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 28 августа
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу "почти как у Копперфильда". Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трешку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живет самый настоящий призрак».
Три принцессы
- Режиссер: Томас Павличек
- В ролях: Жозефина Маркова, Сара Чернохова, Доротка Слаерова, Йозеф Троян, Клара Мелишкова, Михал Истеник
- Жанр: фэнтези, приключения / Чехия / 90 мин.
- В прокате: с 28 августа
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «У одного короля было три дочери. София была очень умной, Леона сражалась, как львица, а Флора слыла первой красавицей. Однажды они узнали, что правительница соседнего королевства строит козни против их отца и отправились в таинственный подземный мир, чтобы принести оттуда волшебный Сияющий камень и с его помощью спасти своего короля. Отважным принцессам предстоят трудные испытания, встречи со сказочными существами и схватки со злодеями».
Диспетчер
- Режиссер: Дэвид Маккензи
- В ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон, Пан Банду
- Жанр: боевик, триллер / США / 112 мин.
- В прокате: с 21 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «На подступах к финалу, будто спохватившись, создатели решают придать "Диспетчеру" ускорение и впихнуть в последние 20 минут весь экшен, который до этого отмеряли по каплям. Однако это вкупе с совершенно несуразным сюжетным твистом уже не спасает дело. Запросив слишком большой кредит доверия у зрителей, авторы его не оправдывают, заканчивая и без того односторонний разговор на разочаровывающей ноте».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Шантаж высшего пилотажа».
Случай с фортепиано
- Режиссер: Кантен Дюпьё
- В ролях: Адель Экзаркопулос, Жером Коммандёр, Сандрин Киберлен, Карим Леклу, Габен Визона, Морена Госсе
- Жанр: комедия, детектив / Франция / 88 мин.
- В прокате: с 21 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Решившись, как ему кажется, на радикальное гражданское высказывание, Дюпьё не сказал ничего нового. Да, интернет — помойка. Да, сетевые экстремалы существуют только благодаря анонимному стаду потребителей, заслуживающему едва ли не большего отвращения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Обе хуже».
Девушка Миллера
- Режиссер: Джейд Бартлетт
- В ролях: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик, Кристин Адамс
- Жанр: триллер, драма, комедия / США / 93 мин.
- В прокате: с 21 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Девушку Миллера" хочется назвать не "эротическим триллером", как его окрестили прокатчики, а фильмом интеллектуального ужаса. Фильм не просто болтлив, он захлебывается от высокопарных закадровых фраз».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Этот мутный объект желания».
Она сказала «Да!»
- Режиссер: Кристин Скотт Томас
- В ролях: Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто
- Жанр: комедия, мелодрама, драма / Великобритания / 95 мин.
- В прокате: с 21 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Флешбэки получились слащавыми и выбивающимися из ткани фильма, и без того страдающего от интонационного дисбаланса. К тому же нагруженная ими Йоханссон, которая, согласно своей роли, скрывает душевное смятение за жестким фасадом военнослужащей, выглядит наименее убедительно из всего каста. И уж совсем несообразным кажется финал картины, в котором семейные перипетии вдруг уступают место демонстрации мощи Королевского военно-морского флота Великобритании».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Три сестры и военно-морской флот».
Дети-шпионы
- Режиссер: Иван Архипов
- В ролях: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, София Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 21 августа
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из подростков обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов "ДаМиНик". Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент "Голос" — их отец…»