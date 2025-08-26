Этот мутный объект желания

В прокате — дебютный фильм Джейд Бартлетт «Девушка Миллера» (Miller’s Girl). Михаил Трофименков не понял, издевается ли режиссер над зрителями, или она это всерьез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Известная по главной роли в сериале «Уэнсдей» Дженна Ортега в новом фильме так инфернальной дочуркой сатанинской семьи и осталась, пусть и зовется теперь Кайро

Фото: Кино.Арт.Про Известная по главной роли в сериале «Уэнсдей» Дженна Ортега в новом фильме так инфернальной дочуркой сатанинской семьи и осталась, пусть и зовется теперь Кайро

Фото: Кино.Арт.Про

В темно-синем лесу где-то в штате Теннесси, где от поганых болот чьи-то тени встают, а мистический сорняк кудзу, он же пуэрария дольчатая, высасывает жизнь у тех, кто запутался в его зарослях, как-то раз повстречались Хоббит и Уэнсдей Аддамс. Пусть они и притворяются кем-то другими, мы их сразу узнали, как и засевших в болотной засаде Кролика Роджера и Винни-Пуха.

Хоббит, которого Мартин Фриман играл в фильмах Питера Джексона, так небритым хоббитом и остался, хотя и зовется теперь Джонатаном Миллером, автором единственного и оглушительно провального романа под загадочным названием «Апострофы и амперсанды». Преподает литературу в заштатном колледже, давно уже равнодушен к заигрываниям сильно пьющей жены, зато пусть и невинно, но поглядывает на коленки старшеклассниц, являющихся на занятия в «юбках короче трусов».

Лучший и единственный друг Хоббита — Кролик Роджер, которого шизофренически трогательно имитирует преподаватель физкультуры и физики Борис (Башир Салахуддин). Более чем бодипозитивный афроамериканец редкостной доброты, мастер выпекать бисквиты и отпускать сальные шутки. На Бориса засматривается школьница Винни (Гидеон Адлон), этакий трогательный, прожорливый, носатый Винни-Пух.

Уэнсдей Аддамс, которую Дженна Ортега играла в сериале «Уэнсдей», так инфернальной дочуркой сатанинской семьи в новом фильме и осталась, пусть и зовется она теперь Кайро. Гипотетические родители-юристы надолго отбыли куда-то в Мумбай, оставив восемнадцатилетней Кайро «готический» особняк посреди теннессийских трясин, тоску по мировой культуре и жгучее желание поступить в Йельский университет (признан в РФ нежелательной организацией), потеряв перед этим девственность с каким-нибудь интеллектуалом.

Собственно говоря, интеллектуал в этой дыре один — профессор Миллер. И на него-то и обрушивает свое нимфеточное обаяние Кайро. Ну как не поддаться чарам девочки, которая за пару месяцев прочитала и чуть ли не выучила наизусть «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса, роман, который, честно говоря, вряд ли прочитал в мире кто-то, кроме дюжины помешанных лингвистов.

Кстати, имя Джойс носит вице-директор колледжа, изничтожающая Джонатана за предполагаемый харрасмент, в котором его обвинит Кайро. А местный графоман, читающий свои стихи перед такими же, как он, претенциозными фриками, именующими свои сборища «Викторианской деревней», зовется Элиотом, как великий нобелевский лауреат Томас Стернз Элиот.

Ну и, конечно, профессор Миллер окрещен авторами фильма так не случайно: его имя тоже отдается литературным эхом. Кайро, видите ли, начиталась Генри Миллера, великого и, честно говоря, скучнейшего классика-порнографа американской литературы 1930-х годов. Пораженный столь изысканным литературным вкусом девочки, Миллер поручит Кайро написать новеллу в стиле Генри Миллера. Хотя на новеллу он и будет мастурбировать, но в качестве курсовой работы гневно отвергнет. Поздно, дедушка Миллер: коготок увяз, всей птичке пропасть, скажи работе в колледже бай-бай.

«Девушку Миллера» хочется назвать не «эротическим триллером», как его окрестили прокатчики, а фильмом интеллектуального ужаса. Фильм не просто болтлив, он захлебывается от высокопарных закадровых фраз из дневника Кайро, из романа Джонатана, из их диалогов.

«Мои надежды безжалостным голодным псом растерзала реальность».

«Она нависла надо мной, как бледная электрическая луна в зените».

«С меня сорвали розовые очки молодости, как срывают кожу».

«Это история про двух людей, которые отвергли нормы социума и романтические шаблоны».

«Как приходит любовь? Она накатывает неумолимо, это зов нашего я».

«Джонатан — лицемер, наподобие поганых крабовых палочек и суши на заправке».

Цитировать эту околесицу можно бесконечно, утешая себя тем, что Бартлетт это не всерьез, что она издевается над сюжетными клише. Да нет, вроде бы, увы, всерьез.

Из словесных дебрей фильма можно выдрать лишь одну прелестную ассоциацию. Кайро интересуется у Винни относительно Бориса: «Ты хочешь ему понравиться или чтобы он тебя трахнул?»

Не правда ли, напоминает бессмертную реплику Фаины Раневской из фильма «Подкидыш»: «Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу?»

Задай Фаина Георгиевна такой вопрос американской «маленькой», та бы, пожалуй, предпочла, чтобы ей голову оторвали: «готическая» парадигма обязывает.