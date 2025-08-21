Шантаж высшего пилотажа

До российского проката добрался фильм Дэвида Маккензи «Диспетчер» (Relay), премьера которого состоялась в 2024 году на кинофестивале в Торонто. Начав с интригующего оммажа параноидальным триллерам 1970-х и 1990-х, по ходу почти двухчасового хронометража режиссер постепенно теряет хватку, пока вся конструкция картины не распадается у нас на глазах, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем промысле Джон (Риз Ахмед) на всякий случай старательно избегает использования электроники

Фото: «Global Film» В своем промысле Джон (Риз Ахмед) на всякий случай старательно избегает использования электроники

Фото: «Global Film»

У Джона (Риз Ахмед) — это, конечно, не настоящее его имя — уникальная профессия из тех, что встречаются только в кино. Он выступает посредником между людьми, имеющими доказательства, что их настоящие или прошлые работодатели совершили что-то нехорошее, и этими самыми работодателями, желающими оставить компромат в тайне. Клиенты Джона совсем не рвутся выступать в роли благородных одиночек, сражающихся с корпоративными ветряными мельницами и рассказывающих миру правду. Напротив, к его услугам они прибегают, чтобы вернуть изобличающие документы плохим парням в костюмах и галстуках без лишнего шума и при этом быть уверенными в собственной безопасности.

Все свои операции Джон осуществляет дистанционно, через диспетчерскую службу для слабослышащих, операторы которой передают его инструкции обеим сторонам сделки. Если же он лично ведет наблюдение за клиентами, то прибегает к старомодной маскировке: парики, накладные бороды, переодевания, помогающие раствориться в толпе. Секретные документы путешествуют по стране от одного почтового ящика «до востребования» к другому. Все эти аналоговые методы по идее должны создавать искомое ретронастроение, напоминая о такой классике «информаторского» жанра, как «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы (1974), «Вся президентская рать» Алана Пакулы (1976) или «Свой человек» Майкла Манна (1999). Однако слишком вылизанная и гладкая цифровая картинка немедленно его разрушает, напоминая, что мы вместе с героями все еще находимся в 2025 году.

После успешного завершения очередной сделки, где на стороне зла выступала крупная фармацевтическая компания, у Джона появляется новая клиентка. Сара (Лили Джеймс), работавшая в биотехнологическом стартапе, открывшем способ ускорения роста зерновых, обнаружила, что он приведет к страшным побочным эффектам для конечных потребителей. После того как ей велели молчать, понизили, а затем и вовсе уволили, она собиралась было обратиться в полицию и СМИ, но теперь передумала и просто хочет, чтобы все закончилось, ведь за ней круглосуточно следят какие-то опасно выглядящие люди.

Джон затевает с этими наемниками, главаря которых играет Сэм Уортингтон, сложную игру в кошки-мышки. Она и так-то выглядит слишком запутанной для простой задачи — передать пачку бумаг из рук в руки, а тут еще между ним, ведущим подчеркнуто аскетичное существование «одинокого волка», и испуганной Сарой устанавливается что-то вроде хрупкой взаимной симпатии. Это подтачивает профессиональный нейтралитет Джона и вынуждает его совершать ошибки.

Маккензи и автору сценария Джастину Пясецки явно показалась интересной изначальная идея построить целый триллер вокруг диспетчерской службы для слабослышащих, но его внутреннюю логику они не продумали. Ее отсутствие они маскируют множеством перегружающих фильм деталей, особенно увлекаясь демонстрацией «жучков», одноразовых телефонов и прочей шпионской техники, а также спартанского существования своего замкнутого и таинственного героя (которого потом вдруг зачем-то решают «утеплить», придумав ему слезливую зато политически актуальную предысторию).

Все это демонстрируется на экране в медленном почти до полной остановки ритме, который, вместо того чтобы придавать всему происходящему дополнительную многозначительность, приводит к противоположному результату: все несостыковки сюжета и поведения персонажей только больше бросаются в глаза. На подступах к финалу, будто спохватившись, создатели решают придать «Диспетчеру» ускорение и впихнуть в последние 20 минут весь экшен, который до этого отмеряли по каплям. Однако это вкупе с совершенно несуразным сюжетным твистом уже не спасает дело. Запросив слишком большой кредит доверия у зрителей, авторы его не оправдывают, заканчивая и без того односторонний разговор на разочаровывающей ноте.

Юлия Шагельман