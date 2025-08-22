Три сестры и военно-морской флот

В прокате — драмеди «Она сказала "Да!"» («My Mother’s Wedding»), режиссерский дебют заслуженной британской актрисы Кристин Скотт Томас, в котором и сама она сыграла роль. Несмотря на то что вдохновение для фильма она черпала в собственных воспоминаниях, он получился схематичным и ходульным, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждая из трех сестер (Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем) приезжает на свадьбу матери (Скотт Томас) с грузом собственных проблем

Для Кристин Скотт Томас «Она сказала "Да!"», или «Свадьба моей мамы», как фильм называется в оригинале,— проект очень личный. Это ее дебют не только в качестве режиссера, но и сценаристки, причем сценарий картины она написала вместе с мужем, британским журналистом и главным редактором информационного агентства Bloomberg Джоном Миклтуэйтом, тоже дебютантом в этой области. В основу сценария легла собственная семейная история Скотт Томас. Ее отец и отчим, памяти которых посвящен фильм, были пилотами на службе британского ВМФ и оба погибли при исполнении: первый — когда будущей актрисе было шесть, а второй — двенадцать лет. Росла она вместе с двумя сестрами и братом.

В центре картины также отношения трех сестер с такой же предысторией, как у режиссера (брата супруги-сценаристы решили не включать).

Старшая Кэтрин (Скарлетт Йоханссон) пошла по стопам погибших отца и отчима, служит во флоте и недавно получила повышение, став капитаном авианосца. Виктория (Сиенна Миллер) — успешная голливудская актриса, которую в начале фильма мы застаем в разгар промотура ее нового фильма «Королева тьмы 4». Самая младшая, Джорджина (Эмили Бичем), за отца которой их мама Диана (Скотт Томас) вышла после гибели первого мужа, работает в Лондоне медсестрой и растит двух дочек.

Все сестры собираются вместе в идиллической английской провинции, чтобы отпраздновать третью свадьбу своей матери Дианы с Джеффом (Джеймс Флит), которого они считают скучным, ведь он, в отличие от их отцов, не герой, а обычный пенсионер, увлекающийся наблюдением за птицами. Однако дочери принимают материнский выбор и лишь беззлобно подшучивают над ее женихом.

Каждая сестра является на торжество с грузом собственных проблем.

Кэтрин переживает, как новое назначение скажется на ее личной жизни, и так страдающей от того, сколько времени и сил она уделяет службе. Джорджина подозревает мужа (Джош МакГуайр) в измене. Виктории, самой гламурной из трех, и затруднение досталось такое, о котором простые смертные могут только мечтать: она должна определиться, уступить ли ухаживаниям французского миллионера (Тибо де Монталембер), который прибывает на свадьбу без приглашения на личном вертолете и обещает купать ее в роскоши, или воссоединиться с первой любовью, отцом-одиночкой Чарли (Марк Стэнли), все еще проживающим по соседству от Дианы.

Свадебная тема, шумная толпа эксцентричных родственников и друзей, а также сами Скотт Томас и Джеймс Флит, игравшие в «Четырех свадьбах и одних похоронах», конечно, сразу приводят на память фильмы короля сентиментальных британских комедий Ричарда Кертиса.

Однако, в отличие от него, здесь авторам не удается соблюсти равновесие между комедийными (иногда почти фарсовыми) эпизодами и теми, в которых персонажи проживают душевные треволнения и драмы, так, чтобы на выходе получалось гармоничное целое. Юмор в первых скорее оставляет в недоумении, чем веселит. Такова, например, вся сюжетная линия, посвященная разоблачению мужа-изменщика Джорджины с помощью несуразного частного сыщика (Самсон Каё). А вторым не хватает искренности: режиссер, имея в распоряжении прекрасный ансамбль, включающий ее саму, почему-то больше полагается на проговаривание эмоций словами, нежели на отыгрывание тонких нюансов.

Самой беспомощной при этом оказывается сквозная линия, задуманная, скорее всего, как самая трогательная,— воспоминания Кэтрин о погибших отцах, которые создатели решили представить на экраны с помощью рисованной анимации.

Флешбэки получились слащавыми и выбивающимися из ткани фильма, и без того страдающего от интонационного дисбаланса. К тому же нагруженная ими Йоханссон, которая, согласно своей роли, скрывает душевное смятение за жестким фасадом военнослужащей, выглядит наименее убедительно из всего каста. И уж совсем несообразным кажется финал картины, в котором семейные перипетии вдруг уступают место демонстрации мощи Королевского военно-морского флота Великобритании.

