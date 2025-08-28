В Сочи в 10 раз снизят тариф на муниципальные парковки для местных жителей

Жителям Сочи с 2025 года станет дешевле пользоваться муниципальными парковками. В ходе прямой линии глава города Андрей Прошунин заявил, что размер абонентской платы сократят в 10 раз.

По проекту нормативного акта, месячное парковочное разрешение рядом с домом обойдется горожанам не дороже 800 руб., годовое — 8 тыс. руб. Льгота будет действовать для одной машины в пределах улицы, где зарегистрирован владелец. Кроме того, власти намерены сократить платный период с 09:00–20:00 до 09:00–18:00 и уменьшить число улиц с платными парковками с 73 до 56.

Создание новых парковочных зон в 2025 году не планируется. В прошлом году поступления в бюджет от платных парковок составили 107 млн руб., за восемь месяцев 2025 года — свыше 178 млн руб.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что количество улиц с парковочным пространством на курорте сократится с 73 до 56. Развитие единого парковочного пространства возможно только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026–2032 годах.

Анна Гречко