В Сочи сократят количество улиц с платной парковкой

Администрация Сочи готовит изменения в постановление от 6 октября 2023 года №3003 о создании и использовании платных парковок на улицах города. Согласно проекту, количество улиц с парковочным пространством сократится с 73 до 56, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Перед подготовкой документа прошли встречи с инициативными группами жителей и представителями территориального общественного самоуправления. Итогом стало уточнение правил формирования парковочного пространства.

Информация обо всех изменениях будет опубликована на сайте администрации города (sochi.ru, раздел «Транспорт»), на портале городского парковочного пространства (parkingsochi.ru), а также в мобильном приложении RuParking.

Власти уточнили, что в 2025 году создание новых парковочных зон в Сочи не запланировано. Развитие единого парковочного пространства возможно только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026–2032 годах.

Вопрос о строительстве многоуровневых паркингов в центральной части города будет рассмотрен после подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Этот документ должен определить перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной системы Сочи.

Мария Удовик