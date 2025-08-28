Инвестиции в туристическую отрасль Анапы достигли 255,9 млрд руб.

В Анапе реализуется 29 инвестиционных проектов общим объемом 255,9 млрд руб. По расчетам властей, к 2032 году они должны обеспечить увеличение номерного фонда города на 21,9 тыс. единиц и создание 19,4 тыс. рабочих мест в сфере гостеприимства и обслуживания, сообщили «Ъ-Кубань» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

В 2024 году введен в эксплуатацию санаторный комплекс FNF Luxury Resort & Spa категории «пять звезд» с объемом инвестиций 2,035 млрд руб. В 2025 году открыты спа-курорт Miracleon, новый корпус отеля Fioleto и комплекс «Резиденция Анаполис». До конца года планируется ввод в эксплуатацию еще одного гостиничного комплекса категории «пять звезд».

По итогам Петербургского международного экономического форума-2025 администрацией Анапы заключено пять протоколов о намерениях с инвесторами на общую сумму 51,2 млрд руб. В мэрии уточняют, что внедряется инвестиционный стандарт, включающий сопровождение проектов через инвестиционный штаб и размещение схем взаимодействия с инвесторами на специализированном портале с целью упрощения административных процедур.

Администрация также указывает, что реализация проектов рассчитана на поддержание круглогодичного формата работы курорта. В рамках этого направления планируется развитие объектов туристической инфраструктуры, мероприятий и сервисов, обеспечивающих привлечение туристов вне летнего сезона.

Богдан Кобец