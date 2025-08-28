Санкур Анапы получат 170 млн рублей на развитие туринфраструктуры

В рамках национального проекта из федерального бюджета Краснодарскому краю выделили 439 млн руб. на субсидирование 30 проектов по развитию туристической инфраструктуры. Из них санаторно-курортным организациям Анапы направят 170 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

В Анапе средства пойдут на реализацию 17 проектов: до конца 2025 года планируется открыть девять круглогодичных бассейнов, обустроить четыре пляжа и два кемпинга, а также реализовать два проекта по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья

Предельный размер субсидии в 2025 году составляет 20 млн руб. на одно юридическое или индивидуальное лицо, собственные вложения должны составлять не менее 30% стоимости проекта. К учету принимаются расходы с 1 января текущего года

Кроме того, регион продолжает меры поддержки туристических предприятий, пострадавших после разлива нефтепродуктов. Санаторно-курортным организациям Анапы с февраля 2025 года предоставили микрозаймы на 31 млн руб., также приостановлен сбор туристического налога в Анапе и Темрюкском районе

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2021 года поддержал около 100 проектов предпринимателей на сумму более 2 млрд руб. В июне 2025 года Госдума одобрила поправки к бюджету, выделив Анапе и Темрюкскому району поддержку в размере 1,7 млрд руб.

