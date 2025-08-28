В Сочи до конца года построят 80 новых площадок для ТКО

До конца 2025 года в Сочи появятся 700 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и около 80 новых контейнерных площадок. Меры направлены на сокращение перенакопления мусора и повышения эффективности его сбора, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В предыдущем году на ул. Водораздельной был запущен новый комплекс сортировки мощностью 240 тыс. т в год, что позволило уменьшить объем мусора, вывозимого на полигоны за пределами города. По словам мэра, улучшения стали возможны благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Новые контейнеры и площадки планируют разместить во всех районах Сочи, дополнив существующие полутора тысяч контейнерных площадок.

Анна Гречко