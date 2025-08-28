Троих детей доставили в больницы Сочи после ДТП в Абхазии

Троих детей, пострадавших в ДТП 26 августа в Гагрском районе Абхазии, эвакуировали в медицинские учреждения Сочи для продолжения лечения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, сообщили в Минздраве Абхазии

Всего в аварии пострадали 22 российских туриста. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, только троим потребовалось стационарное лечение, остальные получают амбулаторную помощь или отказались от медицинского обслуживания

Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутбы, который регулярно информирует руководство республики о состоянии пациентов

Анна Гречко