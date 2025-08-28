Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Старый терминал аэропорта Краснодара после открытия нового продолжит работать

После ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара старый терминал продолжит работу, обслуживая международные рейсы. Как сообщили в компании «Аэродинамика», реализующей проект, технологические особенности не позволяют одновременно запустить новый терминал и воздушный пункт пропуска.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

После того как весь пассажиропоток будет переведен в новый комплекс, компания намерена представить общественности планы по развитию территории старого аэропорта, включая возможность ее преобразования в общественное пространство.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все