Старый терминал аэропорта Краснодара после открытия нового продолжит работать

После ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара старый терминал продолжит работу, обслуживая международные рейсы. Как сообщили в компании «Аэродинамика», реализующей проект, технологические особенности не позволяют одновременно запустить новый терминал и воздушный пункт пропуска.

После того как весь пассажиропоток будет переведен в новый комплекс, компания намерена представить общественности планы по развитию территории старого аэропорта, включая возможность ее преобразования в общественное пространство.

Вячеслав Рыжков