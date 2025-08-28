Между Сочи и Сухумом с 30 августа начнет ходить судно на подводных крыльях

С 30 августа 2025 года начнутся регулярные морские рейсы на скоростном судне «Комета» по маршруту Сочи — Сухум — Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта курорта.

По информации ведомства, с начала следующей недели рейсы будут выполняться еженедельно по выходным до окончания навигации 1 октября. Вместимость судна составляет 120 пассажиров, время в пути — около двух часов.

Билеты доступны в кассах, стоимость поездки туда и обратно составит 2–2,5 тыс. руб. Ранее тестовый рейс «Кометы» состоялся 6 августа 2025 года, а аналогичный пробный рейс на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» занял 2,5 часа.

Анна Гречко