Инвестиции в новый терминал аэропорта Краснодара превысят 59 млрд рублей

Создание нового аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара потребует инвестиций в размере около 59 млрд руб. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров ООО «Аэротерминал» Александр Шмигельский в ходе пресс-тура на стройплощадку.

«Из общей суммы 35 млрд руб. предоставит компания «Аэродинамика». Остальные 22–24 млрд руб. пойдут на объекты инфраструктуры — перрон, башню управления воздушным движением, подъездные дороги — средства края»,— отметил господин Шмигельский.

В проект заложен резерв на непредвиденные расходы с учетом инфляции и ключевой ставки. Часть решений отложена на более поздний срок, чтобы снизить нагрузку на стоимость билетов, поддержать авиакомпании и обеспечить комфортные цены для жителей Кубани и туристов.

Строительство нового терминала стартовало в октябре 2023 года. Сейчас готовность комплекса превышает 40%. Выполнены монолитные работы, установлены основные металлоконструкции, ведутся остекление, монтаж ограждений и укладка стен. Сдача объекта запланирована на третий–четвертый квартал 2027 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на строительство двух подъездных путей к новому терминалу направят 11 млрд руб. Западный путь обойдётся в 3,4 млрд руб. за счет краевого бюджета, а восточный — в 7,6 млрд руб., при этом сумма может корректироваться из-за инфляции и земельных вопросов, находящихся в ведении региональных властей.

Анна Гречко, Алина Зорина