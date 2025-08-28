На строительство подъездов к новому терминалу Краснодара направят 11 млрд руб

Строительство двух подъездных путей к новому аэровокзалу аэропорта Краснодара обойдется в 11 млрд руб. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Аэротерминал» Александр Шмигельский во время пресс-тура на стройплощадку нового терминала.

Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Западный подъезд будет построен за 3,4 млрд руб. при финансировании за счет бюджета Краснодарского края. Как отметил господин Шмигелский, дорога будет полностью синхронизирована с работой терминала, за счет чего пассажиры смогут быстро и комфортно добираться до самолета.

Восточный подход обойдется в 7,6 млрд руб., при этом смета может корректироваться из-за инфляции и вопросов с земельными участками, находящимися в ведении региональных и городских властей.

Ранее министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края разрабатывало трассу подъездов и планировало получить заключение по проекту до конца июня 2025 года. При этом вопросы организации общественного транспорта согласованы с администрацией Краснодара.

Строительство нового терминала стартовало в октябре 2023 года. Сейчас готовность комплекса превышает 40%. Выполнены монолитные работы, установлены основные металлоконструкции, ведутся остекление, монтаж ограждений и укладка стен. Сдача объекта запланирована на третий–четвертый квартал 2027 года.

Анна Гречко, Алина Зорина