В Крыму спрос на лекарства для щитовидной железы вырос на 10% в 2025 году

В Республике Крым аптечные продажи препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы в первом полугодии 2025 года выросли на 10% — до 89,7 тыс. упаковок. В денежном выражении объем реализации достиг 13,9 млн руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным экспертов компании, жители и гости Севастополя в первом полугодии 2025 года купили в аптеках 27,8 тыс. упаковок лекарств для лечения заболеваний щитовидной железы, что на 13% превысило аналогичный показатель прошлого года. В деньгах продажи выросли на 23% — до 4,3 млн руб.

Заместитель главного врача по медицинской части многофункциональной клиники CL clinic, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Рапацкая считает, что повышение спроса на препараты для лечения заболеваний щитовидной железы в Крыму и Севастополе может быть связано с периодом внешней неопределенности, которая, как правило, побуждает людей запасаться впрок лекарствами, продуктами питания и другими важными товарами первой необходимости.

«Подобная ситуация наблюдалась в марте 2022 года, когда продажи лекарств для щитовидной железы подскочили в стране на 95%, что привело к дефициту этих медикаментов. Однако к маю того же года удалось стабилизировать снабжение, и лекарства вновь появились в аптеках. Нынешнее увеличение продаж наверняка объясняется ожиданием среди населения введения новых санкций, неуверенностью в стабильности поставок препаратов из-за рубежа, хотя отечественные аналоги также показали терапевтическую эффективность. Сыграл свою роль и недавний дефицит бензина на полуострове из-за нарушения логистических цепочек»,— комментирует Марина Рапацкая.

По словам врача, препараты для лечения заболеваний щитовидной железы входят в список жизненно важных лекарственных препаратов. По важности они сравнимы с инсулином для диабетиков. «Человеку, у которого, например, удалена щитовидная железа или же имеется выраженное снижение функциональной активности органа, в обязательном порядке необходим ежедневный прием препаратов. Отсутствие необходимого лечения может привести к тиреотоксическому кризу (если щитовидная железа избыточно вырабатывает гормоны) или тяжелому гипотиреозу, вплоть до комы (при недостаточной выработке гормонов). Эти состояния относятся к жизнеугрожающим и могут закончиться летальным исходом»,— предупреждает Марина Рапацкая.

Маргарита Синкевич