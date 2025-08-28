The Magic Game в Екатеринбурге откроется спектаклем о Павле Дацюке

Матч звезд мирового хоккея The Magic Game в Екатеринбурге откроется театрализованным шоу о Павле Дацюке, сообщили в пресс-службе матча. Павел Дацюк — уральский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион России и мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также обладатель Кубка Гагарина и организатор The Magic Game.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дацюк

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Павел Дацюк

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В чаше «УГМК Арены» покажут сказку о детской мечте «волшебника мирового хоккея», которую написал болельщик российского фан-клуба хоккейного клуба «Детройт». В постановке примут участие 80 человек — профессиональные актеры и спортсмены. Будут установлены масштабные декорации, организована световая инсталляция.

По словам режиссера Сергея Ивлева, соединить театр со спортом было тяжело. «Во время шоу будет использован мэппинг, который совмещает в себе несколько стилей: и сказочная тематика, и современные эффекты. Самым сложным в работе было совместить жанр театрализованного представления со спортом, "в который играют настоящие мужчины". Благодаря Павлу мы получили невероятный опыт, а зрители получат еще один повод поверить в чудо»,— сказал он.

Напомним, 30 августа в Екатеринбурге состоится хоккейный матч The Magic Game. Для игры Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады — со всеми ними он выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали Олимпиады и чемпионата мира, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский, Александр Овечкин и многие другие.

Тренерами одной из команд станут Владимир Крикунов и Александр Якушев. Вторую команду возглавят Альберт Федоров, Леонид Грязнов, Владимир Щеглов. На матч в качестве зрителей также приглашены известные ветераны свердловского хоккея.

Билеты на мероприятие раскупили за несколько минут — в скором времени в продажу поступит еще одна партия билетов.

Ирина Пичурина