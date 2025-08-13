На The Magic Game с участием звезд хоккея в Екатеринбурге раскупили все билеты

На матч The Magic Game в Екатеринбурге, в котором примут участие мировые звезды хоккея, раскупили все билеты, следует из информации на официальном сайте «УГМК Арены». Билеты на мероприятие раскупили за несколько минут. Его организатором выступил уральский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион России и мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также обладатель Кубка Гагарина Павел Дацюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Продажи билетов стартовали 13 августа в 13:00, их стоимость составляла от 13 тыс. до 1,3 тыс. руб. На текущий момент покупка уже недоступна — как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе матча, в скором времени в продажу поступит еще одна партия билетов. «Первые 4 тыс. билетов на матч звезд мирового хоккея The Magic Game были раскуплены за 20 минут с начала старта продаж. Это был первый этап продаж. В целях ограничения попадания большого количества билетов перекупам было принято решение о продаже билетов в два этапа»,— сказано в сообщении.

О старте второго этапа будет объявлено дополнительно, но он начнется не ранее чем за 10 дней до матча. Любителей хоккея просят проверять информацию о старте второго этапа на официальном сайте «УГМК Арены».

Напомним, 30 августа в Екатеринбурге состоится хоккейный матч The Magic Game. Для игры Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады — со всеми ними он выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали Олимпиады и чемпионата мира, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и многие другие, свое участие подтвердил Александр Овечкин.

В начале июля покупателей предупредили о том, что мошенники начали продавать фальшивые билеты на матч The Magic Game, за которые они требовали от 6 тыс. до 33 тыс. руб.

Ирина Пичурина