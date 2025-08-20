Организаторы матча The Magic Game в Екатеринбурге объявили имена тренеров

Тренерами одной из команд на матче с мировыми звездами хоккея The Magic Game в Екатеринбурге станут Владимир Крикунов и Александр Якушев — легенды российского хоккея, сообщили организаторы мероприятия. Вторую команду возглавят легенды свердловского хоккея, заслуженные тренеры России — Альберт Федоров, Леонид Грязнов, Владимир Щеглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Крикунов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Крикунов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Будущие наставники оставили яркий след в истории хоккея, воспитали несколько поколений игроков, ставших звездами на российской и мировой арене, а также десятки мастеров спорта. Организаторы подчеркнули, что эти тренерские составы благодаря своему богатому опыту и профессионализму гарантируют высокий уровень игры и яркое шоу для болельщиков. «Мне будет очень приятно приехать в Екатеринбурги выйти впервые на тренерский мостик новой "УГМК Арены" в матче, где Паша Дацюк собрал своих друзей и сделал невероятный подарок всему городу. Надеюсь, вновь его увидеть в составе своей команды. Ведь такой игрок как Паша — это мечта любого тренера. Я обязательно буду в этот день в Екатеринбурге»,— сказал экс-тренер екатеринбургского ХК «Автомобилист» Владимир Крикунов.

На матч в качестве зрителей также приглашены известные ветераны свердловского хоккея, после профессиональной карьеры посвятившие себя воспитанию юных хоккеистов: легендарный советский вратарь Виктор Пучков, нападающие Николай Крылов и Анатолий Тарасов, и многие другие.

Напомним, 30 августа в Екатеринбурге на «УГМК Арене» состоится хоккейный матч The Magic Game. Его организовал уральский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион России и мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли, а также обладатель Кубка Гагарина Павел Дацюк. Для игры Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея из России, США и Канады — со всеми ними он выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали на крупнейших соревнованиях. В товарищеском матче примут участие Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров, Валерий Каменский и многие другие, свое участие подтвердил Александр Овечкин.

Билеты на мероприятие раскупили за несколько минут — в скором времени в продажу поступит еще одна партия билетов.

Ирина Пичурина