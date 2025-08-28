На курортах Кубани ожидается похолодание морской воды
На курортах Кубани ожидается похолодание морской воды из-за установления северо-восточного ветра (боры) в районе от Керченского пролива до Туапсе. Ветер со скоростью 8-9 метров в секунду вызывает сгон теплых поверхностных вод от берега, что приводит к подъему более холодных глубинных водных масс, при этом в ближайшие два дня возможно усиление ветра, сообщил ТАСС кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В настоящее время температура воды у побережья варьируется от 25 до 27 градусов: в Анапе и Новороссийске вода прогрета до 25 градусов, в Геленджикской бухте, у Дивноморского и в Архипо-Осиповке - 26 градусов, а у Туапсе, Лазаревского, Сочи и Сириуса температура достигает 27 градусов.
Явление боры может продлиться 2-3 дня. Хотя к концу недели ожидается улучшение погоды, точный прогноз состояния моря на сентябрь пока затруднителен. Не исключены штормы, способные поднять холодную воду с глубины.
Положительным моментом является хорошая прозрачность воды - видимость достигает нескольких метров. Это связано с отсутствием штормов и дождей, которые обычно стимулируют развитие микроводорослей. Также в настоящее время у кавказского побережья не наблюдается крупных скоплений медуз, хотя при штормах они могут скапливаться в бухтах.