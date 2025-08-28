На Кубани в первом полугодии 2025 года вырос спрос на ремонтно-отделочные работы

Спрос на ремонтно-отделочные работы в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года на платформе «Авито Услуги» в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным аналитиков платформы, темпы роста спроса на разные виды таких работ отличаются. Среди наиболее востребованных направлений — услуги, связанные с вентиляцией (+23%), утеплением и герметизацией окон (+41%), гидроизоляцией балконов (+27%).

«Отдельно стоит отметить умеренный рост спроса на услуги по укладке паркета (+8%) и плитки (+4%), а также на выравнивание стен (+7%). Положительная динамика наблюдается как в базовом ремонте, так и в более специализированных задачах, например, поклейке фотообоев (+11%)»,— уточнили в «Авито».

Генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге отмечает, что кризис на рынке недвижимости отражается на сфере ремонта по-разному. С одной стороны, сокращение количества сделок с новостройками уменьшает поток клиентов, которые традиционно заказывают отделку «с нуля». С другой, спрос частично смещается в сторону вторичного фонда и индивидуальных домовладельцев: те, кто не может позволить себе переезд, предпочитают инвестировать в улучшение имеющегося жилья.

По прогнозам Kronung, по итогам 2025 года рынок ремонтно-отделочных услуг в Краснодарском крае может вырасти на 10–12% в денежном выражении, а в 2026 году при сохранении тренда рост составит ещё 7–9%. При этом наибольшие темпы прироста будут у энергоэффективных и климатически обусловленных работ — здесь динамика может достигать 15–18% ежегодно.

«С одной стороны, высокие ипотечные ставки “заморозили” инвесторов, которые раньше скупали квартиры с целью перепродажи. Теперь они не могут продать их без серьезных потерь и логично переходят в арендный бизнес. С другой стороны — те, кто планировал покупку, тоже столкнулись с недоступностью кредитов. Их выбор — не покупать, а снимать. Вот и получается: одни вынуждены сдавать, другие — арендовать»,— считает эксперт по маркетингу в сфере недвижимости, основатель креативного агентства BezNebes Евгений Никонов.

Он добавляет, что стройматериалы в 2025 году подорожали на 10–12%, а стоимость ремонтно-отделочных работ — на 25–30%. «Причина удорожания — дефицит кадров. Многие квалифицированные специалисты ушли в другие сферы — в курьерские службы, на производство, некоторые на СВО, где платят больше и стабильнее. В Краснодарском крае сейчас острейшая нехватка кадров — некоторые подрядчики везут бригады из других регионов, и даже с учетом затрат на проживание и логистику это часто выходит дешевле и надежнее, чем искать местных работников»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич