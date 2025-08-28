На Кубани спрос на услуги дизайнеров интерьеров в 2025 году вырос на 26%

Спрос на услуги дизайнеров интерьеров в Краснодарском крае на платформе «Авито Услуги» в первом полугодии 2025 года увеличился на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании.

«Особенно востребованы консультации для строителей и подготовка рабочей документации — количество запросов выросло более чем в 3,5 раза. В два раза чаще стали искать дизайн-проекты под ключ, 2D- и 3D-визуализации, а также фотореалистичные рендеры. При этом в ряде направлений отмечено снижение средней стоимости — примерно на 4%, что может быть связано с расширением предложения на фоне высокого интереса»,— рассказали в «Авито».

По мнению завкафедрой дизайна, компьютерной и технической графики КубГУ, доктора педагогических наук, профессора Марины Марченко, рост спроса на услуги дизайнеров в Краснодарском крае связан с тем, что все больше людей осознают необходимость участия профессионалов в обустройстве даже небольших квартир.

Технический проект, который дизайнер может разработать в достаточно сжатые сроки, позволяет решить целый ряд задач. С учетом эргономики специалист продумает максимально функциональное пространство с правильно распланированной электрикой, сантехникой и хранением.

«В среднем такой проект на квартиру в 50 кв. м может обойтись от 50 до 100 тыс. руб., а полный проект с концепцией, идеей, подбором всех материалов в среднем стоит 150 тыс. руб. Также стабильно заказывают дизайн-проекты коммерческих помещений, в частности кофеен, ресторанов и развлекательных пространств. Что касается трендов, то всегда будет популярен нестареющий интерьер с использованием натуральных материалов. Для коммерческих объектов в тренде смешение сложных стилей, ваби-саби и необычные арт-объекты»,— рассказала Марина Марченко.

Она уверена, что спрос на дизайн интерьера будет стабильно востребован, так как проект помогает структурировать работу строителей, составить план закупок, сэкономить при планировании бюджета и создать пространство под запрос конкретного заказчика.

Маргарита Синкевич