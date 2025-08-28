Силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. В селе Маньково-Калитвенское обломки дрона повредили крышу дома и электропроводку, оставив двухквартирный дом без света. Из-за риска взрыва боевой части эвакуировали 89 человек, включая детей, из дома и 50 соседних.

На губернаторских выборах-2025 отмечается чрезвычайно высокий уровень концентрации финансовых ресурсов вокруг действующих глав регионов. К такому выводу пришел «Ъ», изучив сведения о состоянии избирательных счетов кандидатов. Эксперт отмечает, что такая тенденция не нова, но в этом избирательном цикле она достигла максимума и полностью отражает референдумный характер выборов глав регионов.

Участники рынка электроники предлагают Минпромторгу усилить запрет на закупку иностранных компьютеров и ноутбуков для госнужд, ужесточив правило «второй лишний». Бизнес ссылается на нарушения при тендерах и рост локализации в России. Эксперты предупреждают, что без повышения привлекательности отечественной продукции это увеличит нагрузку на бюджет.

ИБ-компании опасаются, что антифрод-меры правительства, приравнивающие распространение данных о кибератаках к экстремизму, ограничат работу «белых хакеров», ищущих уязвимости за вознаграждение. Минцифры утверждает, что мера направлена только против киберпреступников.

Немецкий журнал Compact, выпустил серебряную монету под названием «Путин — патриот». Представитель издания Андре Плаггенборг заявил, что президент Владимир Путин «сосредоточен на интересах России и действует в интересах народа». Подобного подхода, уверяет представитель немецкого издания, хотят и в Германии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Рёнхап. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, в том числе президент России Владимир Путин.