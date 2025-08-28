Немецкий журнал Compact, выпустил серебряную монету под названием «Путин — патриот». Представитель издания Андре Плаггенборг, комментируя такое решение «Известиям», указал на желание «символически выразить поддержку российскому лидеру».

Господин Плаггенборг назвал «идеологическим бредом» ситуацию, при которой в Германии ведется милитаристская пропаганда, «а Россию выставляют злом». При этом российский президент как патриот своей страны «сосредоточен на интересах России и действует в интересах народа». Подобного подхода, уверяет представитель немецкого издания, хотят и в Германии.

Монету, изготовленную из серебра 999 пробы, можно приобрести на сайте журнала. Заявленная цена составляет чуть менее €75.

Влад Никифоров, Иркутск