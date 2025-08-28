Ким Чен Ын посетит Китай для участия в параде Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будет представлена военная техника национального производства. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, в том числе президент России Владимир Путин.