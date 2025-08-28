Один без всех

На губернаторских выборах-2025 отмечается чрезвычайно высокий уровень концентрации финансовых ресурсов вокруг действующих глав регионов. К такому выводу пришел “Ъ”, изучив сведения о состоянии избирательных счетов кандидатов. Эксперт отмечает, что такая тенденция не нова, но в этом избирательном цикле она достигла максимума и полностью отражает референдумный характер выборов глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов вписал себя в историю выборов-2025 как кандидат, собравший на свою кампанию в 75 раз больше средств, чем все его соперники

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На сегодняшний день избиркомы почти всех 20 субъектов РФ, где 14 сентября пройдут прямые выборы глав регионов, опубликовали хотя бы один отчет о текущих расходах с избирательных счетов кандидатов. Исключением стала избирательная комиссия Оренбургской области: там “Ъ” сообщили, что информация в данный момент готовится и «в соответствии с законом» будет размещена в помещениях для голосования. В большинстве случаев справки датированы двадцатыми числами августа, и только на сайте избиркома Севастополя эти данные не обновлялись с 21 июля. В комиссии не смогли объяснить “Ъ” отсутствие более актуальной информации.

Как выяснил “Ъ”, проанализировав эти отчеты, во всех регионах подавляющая часть направленных на выборы финансовых ресурсов находится в распоряжении действующих губернаторов (включая врио). Ни одному из представителей оппозиции не удалось опередить кандидатов власти по размеру привлеченных средств. Более того, нередко избирательный фонд главы региона во много раз превосходит совокупный объем фондов всех остальных кандидатов, вместе взятых.

Так, лидирующий в этом рейтинге врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов привлек на выборы 65 млн руб.— в 75 раз больше, чем четверо его соперников (на их долю пришлось 866 тыс.). Источники поступления средств на его счет в справке не уточняются. Потратить же кандидат успел чуть более 38 млн руб. Из них 4,3 млн — на изготовление агитационных материалов, остальное ушло на оплату работ и услуг, содержание которых не расшифровывается.

В тройку лидеров по объему собранных средств вошли еще два врио губернатора: ростовчанин Юрий Слюсарь и новгородец Александр Дронов (см. график). И каждый из них тоже значительно опережает по доходам четырех своих соперников: в активе господина Слюсаря 62,4 млн руб. из 73,2 млн, собранных всеми кандидатами, а у господина Дронова — 59,1 млн из 60,9 млн руб.

Источники поступления средств в избирательный фонд Юрия Слюсаря не уточняются. Потратил он пока 35 млн руб., из них большую часть — на изготовление предвыборной агитации, оплату социологических исследований и услуг политтехнологов. Расходы, связанные с преодолением муниципального фильтра (сбор и нотариальное заверение подписей муниципалов), обошлись главе региона в 500 тыс. руб. Финансирование кампании Александра Дронова почти полностью взяла на себя выдвинувшая его «Единая Россия», которая внесла в избирательный фонд своего кандидата 50 млн руб. На преодоление фильтра господину Дронову хватило всего 60 тыс., на изготовление агитации ушло около 600 тыс., остальные траты — оплата различных услуг. А главными спонсорами пермского губернатора Дмитрия Махонина (51,4 млн руб. против 5,3 млн у остальных кандидатов) стали несколько фондов, традиционно пополняющих бюджет «Единой России»: они перечислили на его кампанию по 9,8 млн руб. Большая часть из потраченных кандидатом 25,7 млн руб. израсходована на изготовление и распространение агитационных материалов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн с фондом в 20,1 млн руб. (основной источник средств — «Единая Россия») оказался ближе к концу списка. Зато он внес в фонд 100 тыс. руб. из собственных средств. Самым же «бедным» кандидатом среди действующих губернаторов стала врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк: в ее избирательном фонде всего 5 млн руб. Кампанию она тоже ведет весьма бюджетную: согласно отчету, потрачено пока всего 683,4 тыс. руб. При этом госпожа Костюк оказалась единственным губернатором, чей избирательный фонд уже достиг предельного размера, установленного региональным законом (в ЕАО он самый низкий из всех регионов, где проходят выборы-2025).

Финансовое расслоение между основным кандидатом и его конкурентами началось не вчера, но в 2025 году эта тенденция достигла пика, считает политолог Константин Калачев. «Это происходит с тех пор, как выборы глав регионов окончательно приобрели референдумный характер, то есть превратились в голосование по вопросу доверия или недоверия к губернатору. В условиях постоянного мониторинга ситуации в регионах непопулярного главу вовремя заменяют новым врио. А если нет борьбы за первое место, то зачем так называемым конкурентам большие избирательные фонды?» — поясняет эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова; Андрей Сазонов, Самара; Александр Дремлюгин, Симферополь