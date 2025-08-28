В Краснодарском крае создадут патриотические маршруты для школьников

В Краснодарском крае появятся межмуниципальные патриотические маршруты для школьников. Инициативу педагогов поддержал губернатор Вениамин Кондратьев на августовском совещании, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Учитель школы №5 села Белая Глина, руководитель военно-патриотического клуба им. капитана Молчанова Александр Соловьев рассказал, что ученики ухаживают за памятниками и солдатскими захоронениями, участвуют в велопробегах по местам боевой славы. По его словам, такие экскурсии будут интересны школьникам и в других муниципалитетах региона.

«Лучшие практики педагогов необходимо масштабировать и на другие школы региона. Одна из прозвучавших сегодня – патриотические маршруты»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани поручил министерству образования и науки проработать вопрос создания маршрутов. Сейчас в крае действует более 50 патриотических туристических направлений.

Также на совещании педагог из Краснодара, победитель конкурса «Учитель года-2025» Виктор Цыбульников предложил проводить для школьников исторические реконструкции, а также организовать краевой профориентационный конкурс среди муниципалитетов.

Анна Гречко