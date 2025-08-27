Сочи попал в топ-10 индекса IQ городов России

Сочи вошел в десятку лучших по индексу IQ городов России. Результаты были объявлены на Пермском форуме развития «Город будущего», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Индекс IQ городов, который разработал Минстрой России в рамках проекта «Умный город», помогает оценить, насколько эффективно внедряются цифровые решения в разных сферах городской жизни, таких как ЖКХ, строительство, культура и образование. Сочи показал хорошие результаты и вошел в топ-10 индекса IQ среди крупных городов страны с рейтингом 205,3 благодаря успешным проектам и инициативам, которые делают жизнь жителей и гостей города более удобной и безопасной. Эксперты отметили, что Сочи значительно улучшил свои позиции в области цифровизации городских процессов, подчеркнув активное участие местных властей и бизнеса в крупных инфраструктурных проектах.

Начальник управления информатизации и связи администрации Сочи Нонна Харитонович сообщила, что среди главных достижений администрации эксперты выделили создание единой информационной системы управления транспортом «Умный транспорт», которая помогает организовать движение и уменьшить пробки. Также на рейтинг города повлияло внедрение системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом для повышения общественной безопасности и борьбы с правонарушениями. Власти развили электронный документооборот и службы обслуживания населения, что позволяет жителям получать муниципальные услуги онлайн. Кроме того, важным моментом стало обеспечение доступа к высокоскоростному интернету для горожан и создание служб обратной связи с органами власти под общим названием «Умный Сочи».

Мария Удовик