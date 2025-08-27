В Адлерском районе запустили эксперимент по выращиванию тропических растений

Мэр Сочи Андрей Прошунин принял участие в запуске первой городской теплицы для тропических культур в селе Веселом, где фермеры тестируют технологию выращивания бананов в субтропических условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во время визита градоначальник встретился с заместителем председателя ассоциации «Народный фермер» Константином Юровым, генеральным директором АНО «Академия субтропического сельского хозяйства» Андреем Платоновым и местными производителями сельхозпродукции. Участники осмотрели питомник субтропических культур и новую теплицу, где отрабатывается экспериментальная методика культивирования тропических растений при поддержании необходимой температуры и влажности. Господин Прошунин лично высадил первую партию саженцев банана.

Поддержка местных сельхозпроизводителей — это одно из главных направлений работы администрации Сочи, сообщил мэр курорта. Он отметил, что важно обеспечивать жителей и туристов свежими и экологичными продуктами местного производства.

Градоначальник добавил, что власти помогают наладить прямые связи между производителями и торговыми сетями, развивают ярмарки выходного дня и продвигают бренд «Выбирай сочинское». Он также подчеркнул, что развитие агро- и гастротуризма важно для создания привлекательного имиджа Сочи как круглогодичного курорта.

В Сочи работают более 23 тыс. личных подсобных хозяйств и 60 крестьянских фермерских хозяйств. Крупнейшие из них — это ферма «Экзархо», ОАО «Солохаульский чай», «Хоста-чай», «Дагомыс-чай», «Племенной форелеводческий завод Адлер», фирма «Победа» и ООО «Фрателли». Большинство из них входят в ассоциацию «Народный фермер Кубани».

Местные производители продают свою продукцию на ярмарках с марта по октябрь и поставляют товары в магазины, рестораны и санатории.

Для поддержки малых хозяйств существуют федеральные программы. Начинающие фермеры могут получить грант «Агростартап» до 6 млн руб., а предприниматели, занимающиеся сельским туризмом, могут рассчитывать на грант «Агротуризм» от 3 до 10 млн руб. в зависимости от своих инвестиций в проект.

Мария Удовик