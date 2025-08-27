«Черноморец» расторг контракт с главным тренером Сергеем Первушиным

Футбольный клуб «Черноморец» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Первушиным. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Решение связано с неудачным стартом новороссийцев в Первой лиге. После шести матчей под руководством Первушина «Черноморец» дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. С двумя очками клуб занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Сергей Первушин возглавил «Черноморец» 27 июня 2025 года, до этого он работал с «Чайкой» из Песчанокопского. Команда за семь игр одержала две победы, дважды сыграла вничью и трижды проиграла.

Предыдущий наставник «Черноморца» Олег Василенко, под руководством которого клуб в прошлом сезоне занял третье место в Первой лиге, был отстранен в июне. Команда не получила лицензию для участия в РПЛ, несмотря на результат.

Анна Гречко