Статусные точки притяжения

В 2025 году предприятия Ростовской области планируют принять промышленных туристов на 25–30% больше, чем в 2024-м. Для этого заводы совершенствуют предложения для путешественников, развивают инфраструктуру и сотрудничают с туристическими агентствами региона. Развитие промышленного туризма в некурортном регионе является хорошей альтернативой для увеличения турпотока, уверены опрошенные Guide отраслевые эксперты.

В России в целом и в индустриальных регионах в отдельности наблюдается активное развитие промышленного туризма. Так, по информации Агентства стратегических инициатив (АСИ), в РФ открыты для посещения около 2 тыс. действующих производств в 82 субъектах. Это не только крупные фабрики и заводы, но и небольшие семейные предприятия.

Ростовская область — один из лидеров РФ в сфере промышленного туризма. Отдельных путешественников и целые группы принимают более 30 предприятий региона. Наиболее крупные из них «Ростсельмаш», «Атоммаш», Ростовская атомная станция, Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ), АО «Семикаракорская керамика», АО «Цимлянские вина», «Бастион» и др.

На Дону довольно много промышленных объектов, которые уже принимают туристов либо готовы сделать это в ближайшем будущем, подтвердила председатель комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Ирина Жукова. По ее словам, таким заводам нужны кадры и продвижение.

Эти задачи можно решать при взаимодействии производителей с местными властями и турфирмами, организации профориентационных туров для школьников, учащихся колледжей и студентов вузов. Например, будущие инженеры, посещая завод, могут заинтересоваться и принять решение о трудоустройстве еще до получения диплома.

«По данным Росстата, сегодня около 40% предприятий страны испытывает нехватку инженеров и квалифицированных рабочих. Экскурсии на действующие промпредприятия должны разрушить стереотип: "Производство = низкий статус". Они позволяют молодежи на практике убедиться в том, насколько технологично организован весь производственный процесс на современном предприятии. Особенно интересно наблюдать за выпуском техники, оборудования или приборов»,— отметила заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти компании «Бастион» Полина Гринева.

С другой стороны, в регионе есть студенты, обучающиеся на кафедрах туризма в вузах и желающие найти стабильную работу — в турфирмах и на промпредприятиях, у которых сегодня есть потребность в разработке туристических продуктов и создании гостевой инфраструктуры, например, музеев при заводах, экспозиций старой техники и других гостевых точек.

Интерес повышается

Согласно данным АСИ, в России растет количество промышленных туристов. Так, в 2023 году более 800 тыс. человек посетили российские предприятия, в 2024-м — более 1 млн. Прогнозы на 2025 год — свыше 2 млн туристов.

Существенный рост потока отмечают и представители донской промышленности. Директор департамента маркетинга компании Ростсельмаш Дмитрий Донцов рассказал, что в 2022 году они приняли более 1,7 тыс. посетителей, в 2023-м — свыше 1,8 тыс., а в 2024-м — почти 3,4 тыс. «С января по июль 2025 года нашу площадку в Ростове-на-Дону посетили уже около 2,5 тыс. туристов. Таким образом, с начала этого года количество посетителей у нас увеличилось на 47% по сравнению с показателем годом ранее»,— уточнил господин Донцов.

Гендиректор АО «Семикаракорская керамика» Инна Дьяченко рассказала, что в 2024 году предприятие посетило на 25% больше человек, чем в 2023-м. «В 2025 году, по сравнению с прошлым, у нас также есть прирост в посетителях,— добавила топ-менеджер.— И если в 2024-м мы приняли менее 5 тыс. туристов, то в этом превысим этот показатель. Кстати, на одну экскурсию к нам могут записаться от 1 до 30 человек».

Ежегодно на заводе пивоваренной компании «Балтика» в Ростове бывают около 2 тыс. посетителей, уточнил директор предприятия Виталий Литюк. «Надеемся, что в 2025-м как минимум повторим эту цифру,— добавил топ-менеджер. — Информация о нашем заводе размещена на главном туристическом сайте Ростовской области, ее могут изучить все желающие. Также сотрудничаем с турфирмами, которые привозят к нам группы, и с вузами, чтобы студенты могли знакомиться с крупнейшим пивоваренным заводом в Ростовской области»,— рассказал эксперт.

По словам директора по внешним связям и стратегическим коммуникациям ООО «ПК "НЭВЗ"» Ирины Бартеневой, в 2024 году новочеркасский завод посетили 1,5 тыс. промышленных туристов, а в 2025-м их, по прогнозам специалистов предприятия, будет 1,8 тыс. «Экскурсии у нас проводятся как для организованных групп (школьники, студенты, работники предприятий, туристы), так и по индивидуальным семейным запросам»,— пояснила госпожа Бартенева.

«Туристический поток на наше предприятие регулярно растет,— подчеркнул директор РЭРЗа Сергей Едрышов.— Во время акции "Неделя без турникетов" в апреле и октябре завод принимает экскурсионные группы дважды в день в течение двух недель. Только за последние два года было проведено более 40 экскурсий, в которых участвовали 1,5 тыс. студентов, школьников, преподавателей и родителей. Также проводятся ежеквартальные экскурсии в онлайн-формате из музея завода, посредством видеосвязи. Ежегодно в них участвуют около 500 школьников и преподавателей».

«Квесты» на производстве

Опрошенные представители предприятий рассказали, что они готовят целые экскурсионные программы. Так, гости «Семикаракорской керамики» посещают музей становления и развития народного художественного промысла. Затем идут в цеха, где наблюдают за изготовлением фаянса, обжигом и декорированием. «Финальная часть экскурсии — мастер-класс, на котором можно самостоятельно или под руководством художника расписать изделие и увезти его в качестве сувенира»,— уточнила Инна Дьяченко.

Виталий Литюк рассказал, что экскурсии на заводах «Балтики» проводятся в двух форматах: в учебных турах участвуют студенты техникумов, колледжей и вузов, а также слушатели курсов повышения квалификации и других образовательных программ. В каждой такой группе — не менее 10 человек. «На ознакомительные экскурсии могут прийти все желающие: доступен как групповой, так и индивидуальный формат. Записаться можно на сайте компании»,— пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что экскурсионная программа длится 1,5 часа. В нее входят посещение цехов, бродильного отделения и склада готовой продукции, интерактивная лекция о пивоварении и дегустация — знакомство с ингредиентами. «Разрешены фото- и видеосъемка, маршруты адаптированы в соответствии с требованиями безопасности»,— заверил господин Литюк.

Дмитрий Донцов рассказал, что более 15 лет они реализуют проект «Один день на Ростсельмаш». Изначально программа была ориентирована на аграриев и экспертов АПК, заинтересованных в изучении технологий создания сельхозтехники. Но в связи с ростом интереса к компании как объекту промышленного туризма программа была модернизирована и расширена. «Сегодня она включает форматы посещения, адаптированные для разных целевых аудиторий: школьников, студентов, партнеров, клиентов. Кроме того, компания организует групповые экскурсии для школьников и студентов в рамках профориентационной работы, предоставляет возможность ознакомиться с полным циклом создания сельхозтехники и задать вопросы специалистам. Для клиентов и партнеров предусмотрены индивидуальные туры — для более глубокого знакомства с производством и технологиями»,— объяснил господин Донцов.

По его словам, экскурсия длится от двух до четырех часов, в зависимости от особенностей группы. Программа включает посещение исторической экспозиции, логистического комплекса, завода автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Также гости могут побывать на новом Тракторном заводе. Группы сопровождают опытные экскурсоводы, обладающие знаниями о производственных процессах и истории компании. «Расширенная программа включает также экскурсию по Ростовскому прессово-раскройному заводу и цеху сборки комбайнов малых серий, позволяет получить ответы от инженеров и принять участие в тест-драйве агромашин»,— пояснил Дмитрий Донцов.

Полина Гринева сообщила, что они рассматривают промышленный туризм как своеобразный мост между производством и будущими инженерами. «Мы готовим программы экскурсий для популяризации инженерных профессий, профориентации школьников и студентов,— сказала госпожа Гринева.— У нас в разработке концепт экскурсии "Создаем стабилизатор SKAT вместе", хотим познакомить аудиторию со всем процессом создания стабилизатора напряжения: от идеи до отправки покупателям. Концепция включает пять этапов. Первый — разработка: посещение конструкторского бюро и общение с инженерами. Второй этап — производственная линия. Третий — испытательная лаборатория. Четвертый — квест-модуль: сборка простого устройства под руководством технолога. Пятый — результат: в конце экскурсии каждому участнику дарится напечатанный на 3D-принтере памятный брелок. Программа рассчитана на один час. В роли экскурсоводов — инженеры R&D-департамента, которые прошли путь от студента до менеджера проекта. В будущем планируем сделать экскурсии и для бизнеса — с целью обмена опытом с другими предприятиями».

Сергей Едрышов рассказал, что экскурсионная программа на РЭРЗе длится почти 60 минут и рассчитывается под определенные группы: исходя из возраста, интересов и специализации участников. Основной маршрут пролегает через цеха, музей и территорию завода, «на которой установлены памятники». В производственных корпусах специалисты РЭРЗа рассказывают гостям об этапах ремонта локомотивов, основных профессиях, например изолировщика и дефектоскописта, и проводят мастер-классы, приглашая экскурсантов попробовать выполнить ту или иную операцию. «Так, при помощи дефектоскопа предоставляют гостям самостоятельно проверить наличие дефектов в оси колесной пары,— уточнил господин Едрышов.— Еще в центральной заводской лаборатории гостям показывают различные химические опыты, а специалисты отдела охраны труда проводят свой тематический мастер-класс. В перспективе планируем расширение экскурсионных программ, организацию туров для иногородних посетителей путем включения завода в туристическую карту региона. Также в наших планах — создание виртуального музея, чтобы с историей РЭРЗа могли знакомиться желающие из любой точки мира».

Ирина Бартенева сообщила, что у НЭВЗа есть два формата промышленного туризма — производственно-исторический (поход в действующий на предприятии музей) и производственный (поездка в цеха предприятия). «В этом формате наибольшим спросом гостей пользуется тур "Так строится современный локомотив", во время которого гости знакомятся с основными этапами производства,— пояснила госпожа Бартенева.— После прохождения инструктажа по охране труда и получения средств индивидуальной защиты гости идут в сварочно-кузовной, тележечный, аппаратно-механический и электровозосборочный цеха. Особый интерес вызывает участок сборки и монтажа кабины, где каждый может исполнить роль машиниста локомотива. Продолжительность такой пешеходно-автобусной экскурсии примерно 1,5 часа. По предварительной договоренности в такие экскурсии включаются не только встречи с ведущими специалистами предприятия, но и посещение энергетической службы, центральной лаборатории и испытательного центра».

Как заметили в Агентстве по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, компании проводят экскурсии, чтобы показать открытые и честные отношения с клиентами и продемонстрировать привлекательность современного производства для возможных соискателей. Туры на промышленные предприятия Дона организуют туроператоры ТКФ «Рейна Тур НТВ», «Авиасити», «Судаков Тревел» и др.

Вперед — к развитию

Ростовская область и дальше намерена развивать промышленный туризм, подчеркнули «G» в региональном Агентстве по туризму и деловым коммуникациям. Основная цель программы — привлечь новые кадры в условиях нехватки высококвалифицированных специалистов и рабочих, а также продемонстрировать масштабы развития региона в различных отраслях. «Наибольшим спросом у туристов пользуются предприятия народно-художественных промыслов, атомной промышленности, машиностроительные заводы»,— пояснил главный специалист Центра развития и реализации спецпроектов Максим Онищенко. По его словам, регион второй год подряд участвует в проекте АСИ «Открытая промышленность 3.0», в котором задействованы 16 донских заводов и фабрик. Эта программа направлена на продвижение кадрового и технологического потенциала российских производителей, популяризацию работы на производствах, продвижение местных брендов, формирование и улучшение имиджа отечественных предприятий. Всего в ней участвуют заводы и фабрики из 74 регионов РФ.

Сергей Едрышов согласился с тем, что в донском регионе необходимо развивать форматы промышленного туризма, в том числе и в связке с другими профориентационными мероприятиями. «Это будет способствовать популяризации рабочих профессий, а также усиливать имидж Ростовской области как одного из индустриальных центров России»,— подчеркнул директор РЭРЗа.

Экскурсии по производственным объектам надо включить в государственные программы развития туризма, уверена Ирина Бартенева. «Для продвижения промышленных туристических маршрутов необходима эффективная нормативно-правовая база, проведение рекламных кампаний с размещением на Национальном туристическом портале России»,— считает представитель НЭВЗа.

Она рассказала, что при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России НЭВЗ наладил партнерские связи с ростовскими Информационно-методическим центром образования и Центром опережающей профессиональной подготовки. «Кроме того, наш завод стал участником экскурсионного тура "Промышленная мощь Донского края", который проходит в рамках федеральной программы "Больше, чем путешествие". Участие в таких программах позволяет больше привлекать туристов на производства, а значит, и в целом развивать в регионе данное направление»,— резюмировала Ирина Бартенева.

Гендиректор компании туристического холдинга AnyTicket Анна Цыганкова подтвердила, что в рамках программы «Больше, чем путешествие» растет число посещений туристическими группами крупных промышленных предприятий Ростовской области. Особенно популярны туры на Ростсельмаш, у которого есть свои достопримечательности (например, экспозиция старой техники), и Таганрогский металлургический завод (у него богатая история и можно увидеть весь процесс изготовления стальных труб). Кроме того, высокий интерес у промышленных туристов к ТАНТК им. Бериева (авиастроительный комплекс с собственным музеем), который, несмотря на то что является режимным объектом, принимает группы и проводит экскурсии.

По словам Инны Дьяченко из «Семикаракорской керамики», они полностью поддерживают инициативу областного правительства создать в регионе единый туристический кластер. Опыт показывает, что такое решение может дать хороший синергетический эффект для всего туристического рынка Ростовской области. «Например, федеральный эногастрономический маршрут "Долина Дона" включает в себя девять предприятий региона. Туристы могут посетить наш завод, винодельни, музеи и глэмпинги. Каждый (в таком туре) найдет для себя что-то интересное»,— пояснила госпожа Дьяченко.

Она добавила, что, с другой стороны, им хотелось бы больше поддержки от местной администрации. Например, в решении транспортного вопроса. По словам собеседницы «G», в Семикаракорске дефицит общественного транспорта, который мог бы возить туристов, прибывающих на скоростных судах «Валдай», от причала к предприятию и обратно. Это также будет способствовать развитию промышленного туризма в регионе, подчеркнула Инна Дьяченко.

По мнению Полины Гриневой, на Дону развитию промышленного туризма поможет информирование предприятий и туристических операторов о наличии интересных проектов. «Также было бы полезно почаще организовывать совместные рабочие группы с привлечением представителей производственных предприятий, органов законодательной и исполнительной власти, опорных вузов, школ, колледжей, техникумов. Такие встречи уже организовываются у нас в регионе, благодаря инициативам органов законодательной и исполнительной власти. Открытый диалог позволяет подсветить, что необходимо отрасли и как можно приземлить в опыте возможности органов власти и образовательных учреждений»,— подытожила госпожа Гринева.

Анна Цыганкова заметила, что промышленность — одна из сильных сторон Ростовской области, которая прежде не рассматривалась как туристический регион в классическом понимании из-за отсутствия курортной составляющей. «Поэтому ставка на развитие промышленного туризма как одного из "магнитов" для притяжения на Дон иногородних гостей, увеличения турпотока совершенно оправданна. Впрочем, это актуально для любого индустриального региона страны, что подтверждает участие предприятий в крупных федеральных программах, направленных на развитие туриндустрии. Важна и профориентационная составляющая, когда главная задача экскурсии на завод — знакомство школьников и студентов с действующим производством. Особенно в условиях острого дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров»,— резюмировала эксперт.

Ефим Мартов