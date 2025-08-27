Полиция Краснодара выявила подпольное казино в Анапе

Сотрудники полиции обнаружили нелегальное казино в нежилом помещении на улице 40 лет Победы в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли компьютеры, деньги, а также предметы и документы, подтверждающие запрещенную игорную деятельность. На месте работали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Анапе и спецподразделения ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Материалы переданы в следственные органы. Полиция устанавливает лиц, причастных к организации нелегального игрового клуба.

Алина Зорина