В Сочи начали эксперимент по выращиванию бананов

В сочинском селе Веселое в питомнике высадили первые саженцы банана, начав эксперимент по выращиванию тропических культур в местных климатических условиях. Инициатива обсуждалась на встрече с представителями ассоциации «Народный фермер», где затронули вопросы рисков, мер поддержки и перспектив развития агротуризма, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти города заявили о намерении расширять линейку местных продуктов в рамках проекта «Выбирай сочинское». В него уже входят чай, фрукты, овощи, ягоды, зелень, сыры и рыба. Самые активные участники программы будут приглашены в качестве резидентов первого в Сочи Дня поля «Субтропического сельского хозяйства». Администрация города рассчитывает, что Сочи сможет претендовать на роль центра импортозамещения тропических и субтропических фруктов.

Вячеслав Рыжков