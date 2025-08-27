Прокуратура добилась для семьи из Сочи увеличения маткапитала до 912 тысяч

Прокуратура Сочи добилась увеличения материнского капитала до 912 тыс. руб. для семьи с двумя детьми после незаконного отказа Социального фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По обращению матери двоих несовершеннолетних детей прокуратура города провела проверку соблюдения семейного законодательства. Выяснилось, что отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю необоснованно отказало семье в увеличении размера господдержки в связи с рождением второго ребенка.

Чиновники ссылались на якобы отсутствующее у ребенка российское гражданство по рождению, однако эти сведения не соответствовали действительности.

Для защиты прав семьи на материальное и семейное благополучие прокуратура направила в отделение фонда представление об устранении нарушений закона.

По итогам рассмотрения прокурорского акта семье увеличили размер материнского капитала до 912 тыс. руб.

Мария Удовик