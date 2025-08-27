В Краснодаре в автобусе выявили 24 иностранцев-нарушителей

Полицейские в Краснодаре задержали пассажирский автобус с 43 иностранными гражданами. Проверка проходила на Ейском шоссе силами сотрудников управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 24 пассажира нарушили правила пребывания в России, в отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП. Кроме того, протокол был оформлен на водителя автобуса за незаконную перевозку иностранных граждан.

Вячеслав Рыжков