Более 20 тысяч сигарет нашли в тайниках автомобилей на границе с Абхазией

Сотрудники сочинской таможни изъяли более 1 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, которые пытались провезти из Абхазии в специально оборудованных тайниках двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В пункте пропуска МАПП «Адлер» при таможенном контроле задержали два транспортных средства, прибывших из Республики Абхазия. В автомобиле Lada Largus обнаружили двойное дно — в днище багажника и под задними пассажирскими креслами скрывались 500 пачек сигарет Business Royals.

Во втором автомобиле Opel Zafira табачные изделия прятали в левом и правом порогах под пластиковыми подкрылками. Тайники оснастили специальным механизмом с веревками для извлечения товара. Оттуда изъяли 517 пачек сигарет.

На всех пачках отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Общий объем изъятой продукции составил свыше 20 тыс. штук сигарет.

Водители признались, что знали о запретах на ввоз табачной продукции в Россию и умышленно скрывали товар от таможенного контроля.

Сигареты и автомобили конфисковали. По факту нарушения возбудили административные дела по ч. 2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ).

Мария Удовик