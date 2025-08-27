На Кубани спрос на лекарства для щитовидной железы в 2025 году вырос на 17%

На Кубани аптечные продажи препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы в первом полугодии 2025 года выросли на 17% — до 377,9 тыс. упаковок. В денежном выражении объем реализации достиг 58,7 млн руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в DSM Group.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Врач-эндокринолог клиники «РЖД-Медицина» в Новороссийске Виктория Лазаренко рост спроса на лекарства для щитовидной железы связывает с повышением уровня информированности населения, что ведет к увеличению количества обращений за консультацией к врачу, а также с большой распространенностью заболевания. Она пояснила, что щитовидная железа — это важный орган эндокринной системы, вырабатывающий гормоны, которые регулируют множество процессов в организме.

«Нарушения функции органа могут быть вызваны ОРВИ, аутоиммунными и генетическими заболеваниями, недостаточным поступлением йода в организм, а также неправильным образом жизни (вредные привычки, нерациональное питание, отсутствие физической активности) и длительным психоэмоциональным напряжением. Чаще всего заболеваниями щитовидной железы страдают женщины в возрасте 30–50 лет»,— рассказала Виктория Лазаренко.

Она добавила, что нарушения работы щитовидной железы ведут к системным последствиям. Например, при гипотиреозе (в этом случае щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов) замедляется обмен веществ, появляется склонность к набору веса, отечность, особенно в области верхнего века, замедляется работа желудка и кишечника, что приводит к запорам.

Профилактика заболеваний щитовидной железы, по словам эндокринолога, основывается на ведении здорового образа жизни: рациональном питании, адекватной физической нагрузке (как минимум, это должны быть ежедневные прогулки на свежем воздухе), отказе от вредных привычек. Врач рекомендует добавить в рацион йодированную соль, на 1 г которой приходится около 40 мкг йода. Также в рационе должны преобладать продукты с высоким содержанием йода, в частности морепродукты, морская капуста, морская рыба и др.

Маргарита Синкевич