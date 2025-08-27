В Краснодаре из-за аварии не работают 64 трансформаторных подстанций

Около 64 трансформаторных подстанций в Краснодаре вышли из строя из-за аварии. Без электричества частично остались жители Прикубанского и Центрального округов, сообщает ЕДДС краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причина отключения электроэнергии в Прикубанском районе — повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены Л-201 и 47 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии временно остаются улицы: Быстрая, Весенняя, Калинина, Новая, Новокубанская, Евдокимовская, Безуленко, Власова, Дорофеева, Кубанская, Уваровская, Адмиралтейская, Кизиловская, Фастовецкая и другие. На месте аварии работают специалисты аварийной бригады.

В Центральном округе отключение электроэнергии произошло из-за того, что сработала защита на линии 6-10 кВ, отключились ПС «ПФ-2» и 17 трансформаторных подстанций.

Без света остаются жители улиц: Января, пр. 9-го Января, 2-й пер. Адыгейский, Болотникова, Воронежская, Воронежский Бугор, 1–5-й пр. Воронежский, Керченская, Ключевая, Пионерская, 1 пр. Пионерский, Таманская, 1-й, 2-й, 3-й Кузнечный Забой, Стасова, Димитрова, 4-й, 5-й пр. Обрывной и другие. Работает аварийная бригада.

Алина Зорина